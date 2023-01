Esto hizo la sensual conductora Vanessa Claudio que paralizó Instagram

Desde que Vanessa Claudio regresó a TV Azteca, ha logrado sorprender a sus fieles admiradores con los diferentes looks que usa en el programa “Al Extremo”, y en la reciente emisión desbordó sensualidad, dejando volar la imaginación de los caballeros.

Sin duda alguna, la carismática y bella conductora puertorriqueña, de 39 años de edad, se ha convertido en una de las presentadoras favoritas de las redes sociales. Con más de 2 millones de seguidores, no han quien se resista a sus encantos, así lo dejó en claro en su nuevo video en Instagram.

En las noticias de la farándula te hemos compartido que la guapa conductora se ha robado las miradas de varios, aunque algunos criticaron unas fotos que compartió desde la cama en ropa interior para celebrar las fiestas decembrinas del 2022.

Vanessa Claudio hipnotiza a sus fans con su sensualidad

La guapa conductora de "Al Axtremo" empezó el 2023 con el pie derecho y logró acaparar las miradas de sus seguidores y todo fue por un video que compartió en Instagram, donde se puede apreciar que derrochó sensualidad con un ajustado vestido de licra, que combino con unas zapatillas de tiras metálicas.

Por su parte, sus fieles admiradores no dudaron en reaccionar a los encantos de la puertorriqueña y comentaron: "Hermosa como siempre Vane", "Me encanta que uses esas falditas tan sexys", "La más hermosa del mundo mundial", "Qué encanto de mujer". Fueron algunos comentarios de sus seguidores.

¿Quién es el novio actual de Vanessa Claudio?

La conductora ha sido discreta sobre su vida amorosa

Algunos usuarios se han preguntado quién es el novio de Vanessa Claudio, por lo que en La Verdad Noticias te hemos compartido algunos detalles de su vida. Recordamos que a principios del 2022 le reveló a Flor Rubio que inició una relación con un hombre que no es mexicano, a quien no presentó en redes sociales.

