Esto hizo Dakota Johnson cuando sus padres dejaron de darle dinero

Dakota Johnson puede provenir de una familia del mundo del espectáculo, pero eso no significa que recurra a ellos en busca de consejos profesionales.

Durante una aparición el martes en Late Night with Seth Meyers, el padre de la estrella de Cincuenta sombras de Grey, Don Johnson, dijo que su hija "no necesita ningún consejo de mí".

Y agregó que Dakota siempre tuvo la confianza de que lo lograría, incluso cuando se enfrentaba a ser cortados financieramente.

"Tenemos una regla en la familia de que si te quedas en la escuela, puedes permanecer en la nómina. Si vas a la universidad, puedes permanecer en la nómina", le dijo Johnson a Meyers.

“Hacia el final de la escuela secundaria, fui a verla y le dije: 'Entonces, ¿quieres visitar algunas universidades?' Y ella dijo, 'Oh, no. No voy a ir a la universidad'", reveló el papá de la actriz.

"Dije, 'OK, ¿sabes lo que eso significa? Ya no estarás en la nómina", continuó.

"¿Cómo te las vas a arreglar?" Ella dice: 'No te preocupes por eso'. Tres semanas más tarde se había clavado en esa parte de The Social Network de David Fincher, y el resto es, por así decirlo, la historia del cine".

"Así que no, realmente no me llama para pedirme consejo", agregó Johnson. "Me llama para decirme: 'Dios, te vería, pero tengo tres fotos que estoy tomando al mismo tiempo'".

De hecho, Dakota Johnson tiene actualmente dos películas próximas en su agenda: el debut como directora de Maggie Gyllenhaal The Lost Daughter y el drama Am I Ok?, dirigida por Tig Notaro y su esposa Stephanie Allynne.

Don Johnson, mientras tanto, protagoniza Kenan de NBC, como el suegro del personaje de Kenan Thompson. "Hacer un programa como este no es ... lo que uno esperaría de inmediato que hiciera Don Johnson", dijo la ex estrella de Miami Vice.

"Fue un poco arriesgado entrar y asumir este tipo de papel. Y, francamente, Kenan es un profesional que básicamente me atrapa y me dice: 'Oh, no, eres bueno'", dijo el actor.

