Esto han dicho las madres de Christian Nodal y Belinda tras la polémica

Madre de Belinda lo llamó naco

No cabe duda que el escándalo entre Christian Nodal y Belinda si yo de lo más comentado este día en las redes sociales, causando incluso que salgan a relucir algunas memorias del pasado en la historia de su noviazgo.

Siendo sus familias parte protagonista de esta polémica historia, luego de que ambos decidieron dar por finalizada su relación, fue mucho lo que se dijo entre sus personas más cercanas.

Desde la mamá de Belinda llamándolo "Naco", hasta las numerosas ocasiones en las que Cristy Nodal tratado de separarlo de la cantante de "Sapito".

Luego de que el cantante de regional mexicano y la princesa del pop latino decidieron dar por terminada su relación, sus familias se volvieron parte su polémica historia.

Belinda Schull, madre de la cantante, en reiteradas ocasiones lanzó pedradas hacia Nodal.

"La lealtad es lo primero, lo segundo y lo tercero. Si no eres leal, no vales nada", se lee en una imagen que publicó en sus historias de Instagram la mamá de Belinda.

La bomba estalló cuando esta semana la mujer en cuestión habría respondido a un comentario donde una fanática de Belinda llamó "Naco" al intérprete de Botella tras Botella.

Por su parte la madre de Nodal ha sido la más reservada en ese caso respecto a sus comentarios, especialmente porque en las últimas semanas se dio a conocer que tenía un tumor maligno en el colon y en ese sentido mantener sus energías en torno a su salud.

Christian Nodal expone a Belinda en redes

De manera contundente el cantante estalló y decidió exponer en sus redes sociales con una plática con Belinda, enseñando cómo ésta le pedía dinero para sus padres.

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi. Cuando me canse de dar se acabo todo" expresó Christian.

Como era de esperarse miles de fanáticos en las redes apoyan a Christian Nodal, mientras otros tantos lo crucifican por exponer de esa manera a su ex prometida.

