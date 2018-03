Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Esto es lo que veremos en Netflix en octubre y también lo que ya no veremos. como ya es costumbre, Netflix ha hecho el anuncio de todo lo que viene para octubre. Y a todos sus millones de usuarios latinoamericanos les anunció su lista de altas y bajas. Dentro de las altas lo que más destaca y tiene a todos los usuarios emocionados es el estreno de la segunda temporada de Stranger Things. Pero hay algunas otras joyas que valen la pena ver como el último filme de Stanley Kubrik, Eyes Wide Shut. A

Esto es lo que veremos en Netflix en octubre

Mindhunter (temporada 1) – 13 de octubre Stranger Things (temporada 2) – 27 de octubre Suburra (temporada 1) – 6 de octubre Designated Survivor (temporada 2) – 6 de octubre, episodios semanales ID-0 (temporada 1) – 6 de octubre El universo de Stranger Things (parte 1) – 27 de octubre Peaky Blinders (temporadas 1 a 3) – 1 de octubre Criminal Minds (temporada 12) – 15 de octubre Arrow (temporada 5) – 20 de octubre The Flash (temporada 3) – 20 de octubre Suits (temporada 7) – 20 de octubreFe de etarras – 12 de octubre Los Meyerowitz – 13 de octubre 1922 – 20 de octubre Wheelman – 20 de octubre La niñera – 13 de octubre Gold – 17 de octubre Everest – 15 de octubre Sinister 2 – 22 de octubre It Comes at Night – 24 de octubreOne of Us – 20 de octubre Cuando conocí al Chapo – 20 de octubre El especial de Alex Fernández: El especial – 13 de octubre Joan Didion: El centro cede – 27 de octubre It Was Fifty Years Ago Today! The Beatles: Sgt Pepper And Beyond – 5 de octubre The Story of Diana (temporada 1) – 5 de octubreFabuloso vocabulario (temporada 3) – 6 de octubre Supermonstruos (temporada 1) – 13 de octubre Skylanders Academy (temporada 2) – 6 de octubre Frozen Fever – 15 de octubre Frozen: Una aventura congelada – 15 de octubre Shaun el cordero: La película – 15 de octubre Equestria Girls: Tales of Canterlot High (temporada 1) – 1 de octubre Gravity Falls (nuevos episodios de temporada 2) – 1 de octubre Masha’s spooky stories (temporada 1) – 1 de octubreSe van Across the Universe, Hellboy, Million Dollar Baby, Prison Break y Titanic.Adiós a Bones, temporadas 5 a la 11.