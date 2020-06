Esto es lo que tienes que saber de "The Wasp Network"

ana de armas wasp network Netflix

La película de suspenso-político, titulada como "Wasp Network", se estrenó recientemente en Netflix y evoca a la actriz de Knives Out, Ana De Armas, en el papel principal.

Olivier Assayas es el escritor y director de la película, la cual se estrenó el año pasado en el Festival de Cine de Venecia; ahí los críticos le dieron buenas críticas y apreciaron la actuación la protagonista.

Ayer vi WASP NETWORK en NETFLIX, la película ilustra la efectividad de la inteligencia cubana hace 30 años. A nosotros nos toco una versión mucho más sofisticada. pic.twitter.com/VhpYBGNw1i — Abraham Castro (@abebox) June 20, 2020

A continuación, te contaremos todos los detalles sobre la película de suspenso Wasp Network:

Wasp Network está disponible en Netflix

La película recibió reconocimiento en múltiples festivales de cine, y luego Netflix decidió comprar los derechos de la película en enero de 2020.

Wasp Network se estrenó en Netflix el 19 de junio de 2020 y aunque estñá bien valorada, no llegó a países como China, Oriente Medio, Portugal, Grecia y Francia.

Si eres fanático de Ana De Armas, entonces es una película que debes ver, y si aún no la has visto, conéctate a Netflix ahora mismo. Cabe mencionar que De Armas también aparecerá en la película de James Bond, "No time to die".

Algunos de sus actores son Penélope Cruz, Ana de Armas y Gael García

También este mes, vienen muchos espectáculos emocionantes, por lo que puede agregarlo a tu lista: "The Politician", temporada 2, "Atleta A", "Crazy Delicious" y "Dark", temporada 3. ¡Así que no te pierda nada!

Detalles del elenco

Estos son los talentosos miembros del reparto de la película de suspenso Wasp Network:

Ana de Armas como Ana Magarita Martínez

Penélope Cruz como Olga Salanueva-González

Osdeymi Pastrana Miranda como Irma González

Wagner Moura como Juan Pablo Roque

Gael García Bernal como Gerardo Hernández

Édgar Ramírez como René González

Leonardo Sbaraglia como José Basulto

Tony Plana como Luis Posada Carriles

Nolan Guerra Fernández como Raúl Cruz León

Anel Perdomo como esposa de Viramontez

Amanda Morado como Teté

Julian Flynn como piloto de PUND

Julio Gabay como primo de Roque

La historia de Wasp Network

La película se ha inspirado en el libro titulado "The Last Soldiers on the Cold War" de Fernando Morais.

145. Wasp Network (2019)

Dir. Olivier Assayas

Me ha gustado. Las interpretaciones geniales. La historia es interesante y va atrapando mientras mas avanza. Pero falta tensión en momentos. Creo que el ritmo de Assayas y el tono documental no funciona igual en toda la cinta. 6,5/10 pic.twitter.com/6RKQijpLHE — Fernando Arriaga (@Sproket82) June 21, 2020

Revela la historia de detectives escondidos en territorio estadounidense en la década de 1990. Además, hay cinco cubanos detenidos por los Estados Unidos por espiar y matar.