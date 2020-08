Esto es lo que piensan las mexicanas acerca de la soltería

No es un mito el que la soltería dentro de las nuevas generaciones mexicanas no pare de crecer. Hoy en día, no tener pareja ya no es un motivo de frustración ni amargura y lo confirma el 69% de nuestras encuestadas, quienes afirman que estar sin pareja las hace sentir mejor.

En México el 58% de los jóvenes de entre 20 a 24 años son solteros según datos del INEGI, lo que indica un aumento dentro de la generación millennial. Esto puede deberse a un cambio de ideología, ya que el 73% de las encuestadas considera que son más felices estando solteras contra el 27% que prefiere estar en pareja. Asimismo, el 61% afirma que no tener compromiso es una elección propia, mientras que el 39% comenta que aún no ha encontrado el amor.

“Las mujeres que se encuentran solteras están disfrutando de su libertad al máximo. Son independientes y tienen un balance entre su vida personal y profesional”, explica Rocío Cardosa, project manager de AdoptaUnChico, la app de citas más dulce.

Los jóvenes prefieren la soltería porque son más felices, según el autor del libro “Happy Singlehood” o “Feliz soltería”, quien abrió un espacio para que las personas puedan contar sus experiencias personales y profesionales estando sin pareja.

El 79% afirma que el periodo más largo sin pareja que tuvieron es más de un año, contra el 21% que cuenta con menos de uno. En cuanto a la vida en relación, el 61% concuerda que es lo mejor de la vida, frente a un 39% que nos respondió que puede ser una atadura. Ahí vemos las dos caras de la moneda.

Lo seguro es que el girl power es cada vez más importante para esta generación, ya que el 93% de las entrevistadas respondió que ser soltera significa independencia y únicamente el 7% se lo debe al desamor.

Cabe destacar que la mayoría de las mexicanas, para ser exactos el 97%, afirman que estar soltera tiene beneficios, como un mejor desarrollo profesional, más libertad, tranquilidad, conocerse más, tener tiempo para ellas mismas y poder salir con quien quieran sin reclamos o problemas. Eso sí, en lo que todas estuvieron de acuerdo es que no necesitan una pareja para ser feliz.