¡Esto es lo que ha gastado Gomita en sus cirugías!

Araceli Ordaz, mejor conocida como 'Gomita', inició su carrera como payasita en el programa de concursos de Televisa, 'Se Vale'.

Más tarde, entró a 'Sabadazo' y ahí fue donde saltó a la fama.

Tras ganar popularidad por su personaje, la joven comenzó a moldear su cuerpo con ayuda de las cirugías plásticas, entre ellas: aumento de senos y glúteos.

Tardecita ☀️�� Belleza de @corpusandrostrum Una publicación compartida por ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) el Feb 26, 2018 at 3:19 PST

Ahora está transformada completamente y muchos preguntan cuánto a derrochado para verse así.

La revista TVNotas hizo una estimación y, al parecer, la hermana de 'Lapizito' ha gastado aproximadamente un millón de pesos.

Tan sólo en la cara se ha modificado la barbilla (25 mil pesos), se quitó los cachetes (10 mil pesos), aumentó el volumen de sus labios (20 mil pesos) y perfiló su nariz (160 mil pesos).

En el busto invirtió 75 mil pesos y los glúteos aproximadamente 300 mil.

De mis FAVORITAS DE H Una publicación compartida por ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) el Feb 25, 2018 at 2:58 PST

Para lograr las cuervas que muestra cada vez que puede en su cuenta de Instagram, se ha sometido a la liposucción en tres ocasiones, lo que se cree que haya desembolsado unos 300 mil pesos.

Aún no se sabe con seguridad si volverá a pasar por el quirófano, pero a su corta edad, ya cuenta con muchísimas intervenciones que a la larga pueden afectar su físico.

Buenas Noches ❤️�� Una publicación compartida por ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) el Feb 24, 2018 at 11:40 PST

Según la BBC, la cirugía estética año tras año se vuelven accesibles y aceptables.

La sociedad la está normalizando, pues retrasa el impacto del envejecimiento al manipular los cuerpos jóvenes para que se ajusten a las normas sociales.

'Hay una presión creciente parecer joven y guapo, especialmente en el caso de las mujeres, a las que todavía se les juzga más por su aspecto. Los medios de comunicación están llenos de programas que idealizan la cirugía estética y de famosos que cada vez parecen tener más vitalidad'.

'Gomita', por supuesto, es un claro ejemplo.

Usuarios de las redes sociales se encuentran consternados y preocupados por dicha cantidad que ha puesto en ella la celebridad.

Muchos le comentan que es una exageración y que todo lo gastado pudo haberlo aprovechado para otras cosas o ayudar a otros.

Además, creen que aunque haya puesto tanto dinero en sus cambios, su cara no le ayuda para nada.

Hay otros internautas que defendieron al decir que 'ella puede hacer lo que quiera con su dinero'.

'Pues si yo tuviera dinero también me operaba hasta la sombra!!! Claro; haría una mejor elección de cirujano pero de que me compongo la nariz, me quito panza y cachete, me compongo las chichis y me quito brazo si me lo hago! El problema no son las operaciones, el problema es como la dejaron'.