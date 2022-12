Esto es lo que cuesta un platillo en el restaurante de la Chef Betty

La chef Betty se ha ganado el corazón de todo México y es que a simple viste se aprecia que es una gran persona, alguien que es cálida y bien amable, asimismo ha llamado mucho la atención por sus extravagantes looks que modela en MasterChef Celebrity y por su puesto, por ser un icono de la cocina, por ello es que muchos desean probar sus delicias en su propio restaurante, pero ¿Cuánto costaría?, aquí te decimos.

A la chef la hemos visto en casi todas las temporadas de MasterCheft México, Junior y Celebrity, pero pocos saben que esta famosa cocinera, nació en Tepic, Nayarit, aunque ella siente que es originaria del puerto de San Blas.

Pero también, es bien sabido que antes de ser la consentida de “la cocina más famosa de México”, estudió aviación, en vez de gastronomía, como muchos piensan, aunque esa fue su vocación, no pudo hacer un lado su gusto por la cocina, luego de que sus padres compraron un hotel en San Blas y ella decidió hacerse cargo del restaurante.

Betty Vásquez representante de Nayarit

La chef es la más grande exponente de Nayarit

Años después Betty, Estudió en la escuela Le Cordon Bleu, en París, Francia y a su regreso se convirtió la gran exponente de los sabores del Pacífico, bajo su lema “Sabor a Mar”.

Y aunque no muchos recuerdan, fue la ganadora del 2° lugar en Iron Chef Canadá en el año 2013 y fue reconocida por The Culinary Institute of America como una de los 100 chefs más importantes de la cocina tradicional.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity: Chef Betty explota y arremete contra Macky González

¿Cuánto cuesta comer en su restaurante?

El restaurante puede ser accesible

El restaurante de la chef se encuentra al interior del Hotel Garza Canela, en el puerto de San Blas, en la Riviera Nayarit y tiene por nombre “El Delfín”. El menú puede calificarse como accesible, pues podrías gastar alrededor de $600 por persona, aunque esto dependerá de lo que ordenes.

Por ejemplo, el ceviche ronda los $200, mientras que un filete de pescado con camarones, chipotle y orégano los $300. Las bebidas y los postres tienen un aproximado de $100, informó La Verdad Noticias.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram