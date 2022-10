Esto es lo que Stephanie Salas nunca le perdonó a Sylvia Pasquel

Aunque hemos podido conocer algunos secretos de Sylvia Pasquel en la serie biográfica de Silvia Pinal, la verdad es que nunca había tenido la oportunidad de hablar de sus propias experiencias siendo hija de una de las actrices más reconocidas de México.

Y aunque ha dado algunas declaraciones a múltiples revistas ha sido en el reality Siempre Reinas de Netflix donde ha abierto el corazón y contado muchas de sus experiencias.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, fue ahí donde Sylvia Pasquel confesó el motivo por el que Silvia Pinal no dejaba usar brassier, sin embargo ahora ha revelado el motivo por el que su relación con Stephenie Sals no es tan buena como parece.

Stephanie Salas no le perdona esto a Sylvia Pasquel

La famosa ha hecho muchas confesiones para el reality show de Netflix, sin embargo ha admitido que su relación con Stephanie y sus nieta Michelle Salas y Camila Valero no es tan buena como a ella le gustaría, pues además hay veces que se siente excluida.

"Digamos que ya hacen su mundo aparte, como que de repente me siento un poco excluida. Las veo que hacen muchos planes entre ellas tres, y no me toman en cuenta, como si no existiera", dice la actriz.

Además de que expresó que le gustaría tener más tiempo junto a ellas tres

"Es el cumpleaños de Stephanie y no me invitan a esquiar y pues yo digo, si es el cumpleaños de Stephanie, pues creo que es una ocasión en la que puedo estar incluida en ese plan. No por el viaje, porque además me choca la nieve, sino más que nada por la convivencia con las tres"

Y esto al parecer podría tener una razón de ser, pues la actriz ha compartido que hay algo que no le perdona Stephanie a su madre y es el hecho de que su padre el músico Mike Salas había muerto.

Recordó que cuando recibió la noticia fue su madre Silvia Pinal quien le llamó por teléfono para comunicárselo, por lo que dejó a su hija de 8 años con pinal y se lanzó sola al velorio y entierro sin decirle nada a Stephanie.

"Había que buscar una manera en la que no sufriera, que no fuera tan impactante la noticia. Habrían pasado 4 o 5 días, máximo una semana en lo que ella supo que su papá había muerto. Y fue un trauma para ella, o que yo cree un trauma. La decisión la tome por amor", confesó la actriz

¿Por qué Sylvia Pasquel no sale en la serie de Alejandra Guzmán?

A pesar de los rumores Sylvia Pasquel asegura que no hay problemas con Alejandra Guzmán

Cuando se hizo la bioserie de Alejandra Guzmán muchos fans y el público en general se preguntaron acerca de la ausencia de la actriz, por lo que se rumoreó que se encontraba en malos términos con su media hermana, sin embargo ella ha salido a declarar que eso es mentira.

Y aunque no se ha dado una explicación acerca de su ausencia, la razón más probable es que Sylvia Pasquel no haya llegado a un acuerdo monetario por el uso de su imagen.

