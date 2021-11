Esto dijo Pete Davidson ante los rumores de romance con Kim Kardashian

Pete Davidson puso a todos sus fans a temblar cuando parecía que estaba a punto de aclarar los rumores sobre su supuesto nuevo romance con Kim Kardashian. Pero el comediante en realidad “troleó” al público, ya que sí habló sobre unas especulaciones, pero no precisamente de su vida amorosa.

Hace unas horas, el ex prometido de Ariana Grande estuvo como invitado en el programa “Late Night with Seth Meyers”, donde Davidson dió a entender que sí sabe lo que se dice de él y la ex estrella de “Keeping Up With the Kardashians”.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Kim Kardashian y Pete Davidson se han vuelto más que amigos, desde hace un tiempo, según fuentes cercanas a ambos famosos. Al parecer, los dos están disfrutando de salir y divertirse, pero aún no consideran que estén en un noviazgo.

La inesperada respuesta de Pete Davidson con Seth Meyers

Casi al inicio de la entrevista, el presentador Seth Meyers fue directo y le preguntó al comediante de Saturday Night Live sobre unos “rumores” que han circulado sobre él: "Quiero abordar algo, siento que quiero confirmar si es real o un rumor. Esto es algo sobre lo que has estado leyendo mucho en la prensa. Te agradecemos que lo hagas aquí (responder)“.

En ese momento, todo el público sabía que Meyers se refirió al supuesto romance con Kim, pero Pete le dio la vuelta al tema de forma magistral: “Quería hablar de esto porque hay mucha gente con la que me cruzo cuando camino, gente que me susurra y me mira”, expresó.

“Pero es verdad… Tengo un programa en Tubi que va a salir. Mucha gente está sorprendida de que pueda participar en un programa en Tubi, pero es algo real”, declaró el también guionista y actor de 27 años.

Pete Davidson habla sobre su nuevo proyecto y evita mencionar a Kim Kardashian

Kim y Pete aún no han iniciado una relación formal, pero se dice que se la están pasando muy bien juntos/Foto: Noticias y Chismes

Davidson se refería a su nuevo proyecto, el show animado The Freak Brothers, que se estrena en la plataforma Tubi el 14 de noviembre. Aunque sus fans también querían que el comediante hablara sobre su posible relación con la madre de cuatro hijos, eso no ocurrió en el programa.

A pesar de que parece que la pareja va a mantener las cosas en privado por más tiempo, las fuentes aseguran que Pete Davidson y Kim Kardashian se la están pasando muy bien, ambos están solteros, aunque la empresaria de 41 años aún sigue en proceso de divorcio del padre de sus hijos, el rapero Kanye West.

