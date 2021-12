Esto dijo El Profesor sobre el final de La Casa de Papel

La segunda parte de la última temporada ha llegado, y en este sentido esto fue los dijo El Profesor sobre el final de La Casa de Papel.

Al ser entrevistado por LOC, en la fiesta solidaria de Moët & Chandon, Álvaro Morte, quien interpreta al “El Profesor” dijo: “Me encantaría pensar que a la gente le va a gustar. Pero soy consciente de que es imposible que a todo el mundo le guste, porque tenemos muchos seguidores y cada uno tendrá su versión de cómo debería terminar todo.

“Lo que sí te puedo decir es que nosotros hemos intentado terminarla de la forma más honesta, intentando que fuera al menos- digno”, comentó Morte sobre el final de La Casa de Papel.

El Profesor sobre el final de La Casa de Papel

Estoy feliz con lo que hemos conseguido, dijo El Profesor sobre el final de La Casa de Papel.

¿Qué dijo El Profesor sobre el final de La Casa de Papel? El actor que interpretó al cerebro de toda la operación señaló: “Yo estoy feliz y tranquilo con lo que hemos conseguido. Aunque es verdad que el final no era lo que yo había pensado. Pero me sorprendió y me pareció muy bien.

Agregó: “No te voy a decir que es mejor o peor, solo no era lo que yo tenía en la cabeza. Pero los guionistas son tan buenos, que han sacado una cosa que, cuando lo leí, dije ‘¡¡¡anda, mira!!!’”.

Sobre, qué sucederá después de que finalice la serie Morte señaló: “La llama de La casa de papel no se va a apagar. Nosotros, los actores, nos llevamos muy bien entre nosotros, seguimos manteniendo el contacto y esa llama seguirá estando”.

¿Cuántos capítulos tiene “La casa de papel” temporada 5 volumen 2?

La segunda parte tiene cinco capítulos.

“La casa de papel” parte 5: volumen 2 se estrenó este viernes 3 de diciembre con los cinco episodios que pondrán fin a este atraco.

El reparto del volumen 2 está compuesto por Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna y Najwa Nimri, entre otros.

Por lo que las palabras de El Profesor sobre el final de La Casa de Papel no revelan y han mención a que la serie continuará.

