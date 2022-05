Esto dijo Chiquis Rivera ante rumores de que aún tiene contacto con Esteban Loaiza

La cantante espera dejar atrás la polémica que tuvo con su fallecida mamá/Foto: Infobae

Chiquis Rivera aseguró que no mantiene ningún tipo de contacto con el ex beisbolista, Esteban Loaiza, quien fue el tercer y último esposo de su mamá, la fallecida “Diva de la Banda”, Jenni Rivera.

“No, por supuesto que no”, fue lo que contestó Chiquis cuando fue cuestionada por los medios de comunicación después de que se rumoró que ella supuestamente volvió a hablar con Esteban ahora que está en libertad después de pasar algún tiempo en la cárcel.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, hace más de diez años, Jenni acusó a su hija mayor, Chiquis Rivera de tener un amorío con su entonces esposo, Esteban Loaiza, de quien se divorció en 2012.

Según argumentos de la prensa y de varios fanáticos se habla de que este fue el motivo por el que la “Mariposa de barrio” se alejó de su primogénita hasta el día en el que falleció e incluso la sacó de su testamento.

Chiquis Rivera afirma que ella nunca tuvo una relación con Esteban Loaiza

Chiquis siempre ha dicho que nunca tuvo ninguna relación con el esposo de su mamá/Foto: Por Esto

Chiquis asegura que entre ella y Loaiza no pasó nada, y hasta dice tener algunas grabaciones de cámaras en las que en ningún momento aparecen juntos y que todo fue una mentira para que la relación se fracturara.

No obstante, muchos fans de Jenni Rivera no perdonan o no creen en la inocencia de Chiquis, y le siguen preguntando por su “relación” con Esteban Loaiza, quien recientemente salió de prisión ya que se encontraba pagando condena por posesión de drogas en San Diego California.

A pesar de esta polémica, Janney Marín Rivera mejor conocida como Chiquis Rivera, ha tratado de mantener su carrera alejada de los escándalos y se ha concentrado en su trabajo en el regional mexicano, recientemente dio a conocer su nuevo álbum “Abeja reina”.

¿Quién se quedó con la herencia de Jenni Rivera?

Cuatro de los cinco hijos de Jenni son los herederos de la cantante/Foto: Mag el comercio

El desapego entre madre e hija fue tal, que Jenni dejó fuera de su testamento a su hija mayor, dejando como únicos herederos a sus otros cuatro hijos: Jenicka Lopez, Johnny Angel Lopez, Michael Marín y Jacqie Marín.

Esta última fue nombrada hace poco como directora de las empresas de Jenni Rivera. Sin embargo, los hermanos de Chiquis Rivera decidieron compartir con ella parte de la herencia.

