Esto dijo Camila Cabello sobre los rumores de compromiso con Shawn Mendes

Un simple video en TikTok desencadenó un fuerte rumor de que Camila Cabello podría estar comprometida con su novio Shawn Mendes.

El gran fandom de la cantante se caracteriza por ser uno de los más intensos en lo que se refiere a defenderla, pero así como la quieren también pueden perderse un poco en las teorías y no dudan en compartir información sobre cualquier cosa de su relación.

Las especulaciones surgieron porque en un reciente TikTok de Camila Cabello, sus fanáticos notaron que portaba un anillo en el dedo anular izquierdo, lo que hizo a muchos pensar que podría estar comprometida con Shawn Mendez. La Verdad Noticias te comparte las reacciones de la actriz de “Cinderella”.

Camila Cabello habla sobre su supuesto compromiso

Camila estuvo en el show de Jimmy Fallon.

Fue durante una reciente entrevista de la cantante para promocionar su más reciente película con Jimmy Fallon cuando el conductor no dudó en preguntarle al respecto de los rumores que circulan en Internet.

“¿Te pidió Shawn Mendez que te casaras con él?”, preguntó Fallon tímidamente, y Camila no dudó en interrumpir a Jimmy para aclarar los rumores, que ella desde luego ya conocía: “Um, no lo ha hecho. Y no estoy comprometida. En realidad, simplemente no lo hago todavía, lo juro por Dios. No sé en qué mano va el anillo de compromiso así que a veces simplemente lo pongo en mi dedo anular”.

Camila Cabello y Shawn Mendes

Shawn y Camila rompen estereotipos.

Las jóvenes celebridades son una de las parejas más admiradas en la actualidad dentro de la industria pop estadounidense, pues son ejemplo de esas relaciones que buscan acabar con el ideal de perfección que impera en las redes sociales.

De hecho, Shawn ha sido un gran aliado de Camila Cabello en las últimas semanas después de las críticas que ella recibió por las fotos de su cuerpo que fueron publicadas por paparazzis.

Aunque por el momento no podemos confirmar que Camila Cabello y Shawn Mendes se comprometieron, estamos seguros de que en un futuro tendremos grandes noticias de esta pareja.

