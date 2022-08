Esto dijeron Pedro Sola y Daniel Bisgono sobre los fans de La Academia

Las polémicas en Ventaneando no faltan y en está ocasión Daniel Bisogno y Pedro Sola quedaron envueltos en una nueva situación con los fans de La Academia 20 años tras los comentarios que hicieron los conductores en el programa de espectáculos por el final del reality show.

La molestia comenzó cuando el público encontró que los comentarios de los dos conductores fueron muy desagradables hacía La Academia que acaba de concluir. Además, señalaron que su supuesta “crítica” es muy agresiva.

Ante esto, Pedrito y el Bisogno acaban de responder en una publicación de Twitter para defender el trabajo que realizan en Ventaneando, pues dice que en eso consiste su labor en “analizar” y dar su opinión sea buena o mala, incluso siendo algún contenido de Tv Azteca.

Esto es lo que dijeron los conductores de Ventaneando

Esto fue lo que djio Pedro Sola.

La respuesta de Pedro Sola fue contundente y expresa que no busca atacar u ofender a alguien, simplemente está dando su punto de vista que busca mencionar en qué acertaron y en qué no en La Academia.

Daniel Bisogno opinó esto sobre las críticas.

Por su parte, Daniel Bisogno, con una opinión similar, comentó que su trabajo es precisamente generar una crítica del contenido televisivo, tanto el que es de su agrado como el que no. Además, recordó que lleva 26 años realizando está función para Ventaneando por lo que no teme dar su opinión sobre lo que no le gustó del reality show.

Esta disputa también se comenzó por que algunos opinan que realizaron esos comentarios negativos ya que estaban influenciados por Pati Chapoy ya que ella tiene problemas con los productores de La Academia.

Te puede interesar: Ventaneando y Venga la Alegría se lanzan indirectas ante cambios en Tv Azteca

¿Qué pasó con Pedro Sola y Escorpión Dorado?

Pedro Sola vs. el Escorpión Dorado.

Otra gran polémica del conductor Pedro Sola fue por el incomodo momento que pasó cuando el Escorpión Dorado visitó Ventaneando. Esto ocurrió porque el youtuber le recordó el famoso error que tuvo con la mayonesa, ante esto, Pedrito dijo: “¡Te detesto! ¡Lo odio!”.

Después, como te contamos en La Verdad Noticias, el Escorpión Dorado dijo que le pagan por estar sentado.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: