Esto cuestan los boletos de Big Time Rush

Ofrecerán tres conciertos en México.

La espera terminó y este lunes Big Time Rush dio a conocer los precios de los boletos de los conciertos que ofrecerán en México y en La Verdad Noticias te traemos todos los detalles para que no pierdas las presentaciones de la banda estadounidense.

La banda ofrecerá tres conciertos en tierras mexicanas como parte de su gira ‘Forever Tour’, el 23 de agosto en el Auditorio Telmex en Guadalajara, el 24 de agosto en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México y el 26 de agosto en el Auditorio Citibanamex en Monterrey.

La banda estadounidense regresó a la música con el tema 'Call It Like I See It', con el cual Carlos Pena, Jr. Logan Henderson, James Maslow y Kendall Schmidt pusieron fin a los 8 años de ausencia en la escena musical.

¿Cuánto cuestan los boletos de Big Time Rush?

Estos serán los precios de los boletos.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la agrupación dio a conocer los precios para su presentación en la Ciudad de México, los cuales van desde los $816.00 pesos hasta los $3,216.00 pesos en zona preferencial en el Palacio de los Deportes.

La venta de boletos inició este lunes 14 de marzo para los fanáticos con membresía, mientras que la preventa exclusiva para clientes Citibanamex serán los días martes 15 y miércoles 16. La venta general general será a partir del jueves 17 de marzo a través del sitio oficial de Ticketmaster.

¿Por qué se separaron Big Time Rush?

Carlos Pena, Jr. Logan Henderson, James Maslow y Kendall Schmidt

Fue en 2014 que los integrantes de la banda estadounidense anunciaron su separación para dedicarse a sus carreras artísticas individualmente. Sin embargo, fue en junio de 2021 que Big Time Rush anunció su regreso a la música con una gira de conciertos como parte del ‘Forever Tour’ el cual incluye tres presentaciones en México.

