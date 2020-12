Estibaliz Badiola presenta “TR3S” y anuncia nuevo disco en 2021

Estibaliz Badiola no deja de sorprender al público con su estilo urbano y su energizante personalidad impresa en el disco de “Blanco y Negro”.

La joven cantante originaria de Tijuana, Bajo California, contó a La Verdad Noticias en una entrevista en Instagram Live sobre su “primer bebé” y como surgió el primer sencillo “TR3S”.

Badiola contó que la canción surgió de una pelea con su novio, que igual es el productor de su disco.

"La pandemia en realidad me ayudó para hacer mi disco porque tenemos que estar encerrados y me tuve que concentrar al cien por ciento en mi música y creo que todo empezó desde el amor propio, esto me ayudó a conocerme a descubrir lo que realmente quería", expresó en la entrevista.

Del video de “TR3S”, aseguró que fue rodado en Atemajac de Brizuela, Jalisco, bajo la producción de Ojo del Trap, quien retomó la idea de Estibaliz de aparecer calva y con un gato egipcio en medio de un bosque.

El video fue inspirado en una pregunta que la artista se hacía constantemente ¿Quién dijo que las mujeres no son bonitas sin cabello? El gato es una representación de ella misma, ya que los animales han sido el sello de Estibaliz en todos sus videos.

La cantante anuncia su nuevo disco para 2021 con famosos.

¿Quién es Estibaliz Badiola?

Estibaliz lanzó su primer sencillo en el 2017, titulado “Fuera de mi vida”, tema que logró gran posicionamiento.

La artista siempre se ha rodeado de buena música, su padre toca el piano y sus padrinos de bautizo son Sergio y Estíbaliz del grupo Mocedades.

Ha compartido escenarios con Raúl di Blasio y Joan Sebastián entre otros importantes intérpretes, situaciones que han marcado su trayectoria y hoy se encuentra promocionando su sencillo “TR3S”.

