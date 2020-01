Ester Expósito y su alocado reventón de fin de año

Ester Expósito, quien da vida a “Carla Rosón” en la famosa serie de jóvenes privilegiados de Netflix, dio su salto a la fama gracias a esta serie y le ha traído múltiples cambios positivos en su vida.

Esa es gran razón para tirar la casa por la ventana y realizar un enorme reventón para celebrar el final del 2019. La sensual actriz compartió fotografías en su cuenta oficial de instagram donde se le ve radiante con un vestido blanco de mangas con brillos, en compañía de amigos, en las cuales demuestra que sin duda ha sido el año de la actriz madrileña y espera que el 2020, sea mucho mejor que el 2019, al afirmar que “el 2020 es el año”

La actriz ha comentado que desde pequeña quería ser actriz, que nunca quitó de su mente que su sueño era ser famosa en todo el mundo gracias a su actuación, comenzó haciendo teatro en su colegio y comenzó a estudiar formalmente actuación en escuelas de interpretación, pero alega que sus padres aún estaban un poco escépticos con su pasión, ya que no la dejaban trabajar porque consideraban que tenía que estudiar algo normal como cualquier otra niña de su edad. “Cuando cumplí los 14 años conseguí una representante y empecé a trabajar, pero también seguí formándome y haciendo teatro” comentó la actriz.

Esto le ha traído frutos a Ester Expósito, ya que su personaje en la famosa serie la ha catapultado a ser una de las estrellas revelación de Netflix, además ha revelado que cuando la llamaron para hacer el casting no tenía idea de la magnitud del proyecto ni la repercusión que iba a tener, pero que los productores le contagiaron las expectativas y las ganas de que fuera una producción que llegará a muchos países y a todo tipo de públicos y demostrara que una serie de adolescentes no solo la tenían que ver jóvenes, porque eran historias profundas, no superficiales, que rompían con los estereotipos.

Ahora todo eso se ha cumplido y Ester Expósito ha roto todo tipo de barreras, superando las expectativas y el disfrutando del éxito que tuvo la serie, el cual fue todavía mayor de lo que podría llegar a imaginar.

