Ester Expósito y Alex Speitzer se ignoran en un evento y rumoran que terminaron

La bella estrella de Élite, Ester Expósito se convirtió en la sensación de 2020 cuando se reveló que había iniciado una relación con el actor mexicano Alejandro Speitzer, convirtiéndose en una de las parejas más populares de ese año, o al menos eso creímos.

Aparentemente el amor se acabó para la joven pareja, después de que testigos vieron cómo se ignoraron mutuamente durante un evento de una prestigiosa marca, lo que generó controversia y se especula que han terminado su relación.

Aunque estos son rumores, cada vez son más frecuentes, por lo que es sólo cuestión de tiempo para que tanto Ester Expósito y Alejandro Speitzer den su versión de los hechos y confirmen o desmientan de una vez por todas si realmente su relación llegó a su fin.

Ester Expósito y Alex Speitzer, ¿terminan su relación?

Hasta el momento ninguno de los dos ha dado declaraciones sobre el rumor

El rumor comenzó a correr cuando ambos famosos fueron vistos en un evento de la marca de lujo Bvlgari, el cual tuvo lugar en Milán, Italia, sin embargo, la pareja llegó separada y no se dirigieron la palabra durante todo el evento, ni siquiera para saludarse.

Asimismo, se dijo que su relación si pudo haber terminado después de que los internautas se percataron de que no se han dado like a sus publicaciones en redes sociales y no han compartido fotos juntos, lo que podría ser una gran pista de que ya no están en una relación.

Te informamos en La Verdad Noticias que la pareja es embajadora de la marca, siendo Alex el representante de México y Latinoamérica mientras que Ester representa a España, estando juntos (pero separados) en las publicaciones de su estilista Víctor Blanco.

¿Ester Expósito está soltera?

No se sabe por qué hay un distanciamiento entre la pareja

Aunque la relación de la pareja causó una emoción en sus fans, probablemente la noticia de que regresó a la soltería podría causar más impacto, pues la actriz se ha convertido en una de las famosas más deseadas desde su participación en la famosa serie Élite.

Por si no lo sabías, recientemente se informó el regreso de Ester Expósito y Mina El Hammani a Élite, por lo que la bella actriz podría enfocarse más en el ambicioso proyecto si está soltera, aunque hasta el momento no se ha confirmado ni desmentido el hecho.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.