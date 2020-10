¿Ester Expósito se ARREPIENTE de haber estado en 'Élite'?

‘Alguien tiene que morir’, la nueva miniserie dirigida por el mexicano Manolo Caro, llegó a Netflix el día de hoy y tras su paso por ‘Élite’, Ester Expósito cambia completamente de época y se traslada a los años 50 en este drama familiar, el cual cuenta con la actuación de Carmen Maura, Cecilia Suárez, Ernesto Alterio, Alejandro Speitzer y Carlos Cuevas.

"Cogí con muchas ganas este proyecto y a Cayetana porque era la oportunidad de sumergirme en un nuevo reto, empezar de cero con un personaje muy alejado de mí por la época y la educación", confiesa Ester Expósito en una entrevista para CulturaOcio.com.

"Para mí era muy importante no seguir haciendo lo mismo", añadió la actriz española, quien al parecer no quiso ser encasillada con la imagen que Carla Rosón Caleruega tenía dentro de la exitosa serie de Netflix donde también participó la mexicana Danna Paola.

Ester Expósito saltó a la fama gracias a su papel dentro de 'Élite'.

Ester Expósito habla de su nuevo personaje

"Cayetana es muy impulsiva, no analiza las situaciones. Quiere algo y va a por ello sin pensar en las consecuencias y sin ponerse en el lugar de los demás, y creo que eso es fruto de la educación que ha recibido y la posición privilegiada a la que pertenece", reveló Ester Expósito sobre su personaje dentro de la nueva serie de Manolo Caro para Netflix.

Ester Expósito dará vida a Cayetana en 'Alguien tiene que morir'.'

"Pero también está esta cosa de la educación machista, de ser un florero y tener que estar agradando", añade la actriz, para luego recordar a su personaje dentro de Élite: "Carla era una chica con más fuerza y personalidad propia. Aunque la lió parda también, como Cayetana, Carla era mucho más mental y analizaba constantemente todo".

Te puede interesar: Danna Paola y Ester Expósito dicen adiós a la serie Élite

‘Alguien tiene que morir’ está ambientada durante el franquismo, una época controvertida, algo que ha supuesto todo un reto para Ester Expósito: "A mí me pareció un punto a favor, me motivaba mucho una historia así y además desde la perspectiva de Manolo. No me parece que se haya visto antes esta forma de hablar del franquismo”.

Fotografías: Instagram