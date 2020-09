Ester Expósito publicó ALARMANTE imagen junto a un apuesto hombre ¡No es su novio!

Ester Expósito es una de las mujeres más bellas del monumento y es que con su participación en la aclamada serie española Élite, ha logrado una fama de talla internacional, al igual que la cantante mexicana Danna Paola.

Recientemente la ex protagonista de Élite compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una imagen con la que ha dejado a muchos totalmente sorprendido y no es para menos, pues aparece muy cariñosamente junto a un apuesto hombre que no es su novio Alex Speitzer.

Hay que recordar que la guapa rubia española vive uno de los romances más sonados de este 2020 junto al apuesto actor mexicano Alejandro Speitzer, con quien se le ha visto muy juntos y casi inseparables, según presumen en las redes sociales de ambos.

¿Ester Expósito fue infiel a Alex Speitzer?

Resulta que ahora la bella actriz española ha sorprendido con una imagen en la que aparece abrazada a un apuesto hombre y a quien le dedica una emotiva descripción que dice así:

Pa recordarte que nada ha cambiado / Que sigues siendo mi hermano / Sabes que en mi mesa no falta tu plato / Y que a mi perro le encanta tu gato / Y que si se gasta tu suela, sabes de sobra que tienes mi zapato. / Feliz día a mi hermano de vida�� @angelvillegassss

La alarma rápidamente se ha encendido entre los fans de la actriz y de su novio Alejandro Speitzer, ya que algunos a simple vista pensaron que le había sido infiel al apuesto mexicano, pero al parecer se trata de un buen amigo de la actriz española que estaba de cumpleaños.

Cabe destacar que actualmente Ester Expósito y Alejandro Speitzer han aprovechado sus últimas semanas para disfrutar de su relación en las playas, calles y centros turísticos de España, pero ahora llevaron su amor hacia un escenario más extremo y lo hicieron para saltar de un paracaídas.

¿Crees que Alejandro Speitzer cela a su novia Ester Expósito?