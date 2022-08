Ester Expósito posa con cachetero en una famosa revista

Ester Expósito es una famosa actriz española que desde sus inicios en el medio artístico, ha ido en constante aumento, apareciendo en producciones de gran renombre, y otros proyectos que han dado a conocer su nombre y trabajo a nivel mundial.

Recientemente la protagonista de Élite posó en cachetero en portada de revista y luce divina; pues con toda la actitud empoderada y luciendo su gran belleza, Ester Expósito protagonizó la portada de la revista Harper’s Bazaar, causando sensación con un atrevido y provocativo outfit, con el que arrancó miradas al por mayor.

Se destaca que en dicha publicación aparece la joven Ester Expósito actriz de 22 años de edad luciendo un mini short cachetero negro de licra, una blusa blanca Prada, así como un elegante abrigo de plumas colorverde oscuro, que contrastó con su outfit casual, con el que derrochó glamoury gran coquetería.

Ester Expósito en la revista Harper’s Bazaar

Ester Expósito en la Revista Harper´s Bazar

“Gracias @harpersbazaares y a mi @leticiadoleraoficial por una charla bonita, inteligente y sensible, como ella y a esta suerte de equipo”.

Eso fue lo que escribió la guapa madrileña en esta edición de Septiembre, donde Harper’s Bazaar se inclinó por mostrar en su imagen a dos estrellas juveniles íconos de esta generación, como lo son Ester Expósito y Hailey Bieber.

Dos íconos del presente, acompañados al interior de la revista por artistas como Florence Pugh, Emma Chamberlain, Amanda Gorman, Evan Mock, India Moore, Ella Emhoff,Jack Harlow y Bad Bunny.

TE PUEDE INTERESAR: Ester Expósito planea regresar a Élite, según no logra encontrar otro proyecto

Portada antes de Venus

Hay que la portada viene antes del estreno de su nueva película, Venus, una producción de terror de Jaume Balagueró en la que la actriz de de series como Élite y Alguien tiene que Morir tiene puesto su corazón, pues como explicó en una de sus publicaciones pasadas en Instagram, participará en algunos festivales de cine, como el de Toronto y el de Sitges.

Por ultimo Ester Expósito expresó: “Pronto vuelvo a contaros una historia, la historia de Lucía. Os confieso que me emociona y me pone nerviosa a partes iguales (o sea muuuucho). Va a ser un reencuentro muy especial y en cines, como a mí me gusta y quería que fuera”.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: