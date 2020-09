Ester Expósito muestra GROSERÍA junto a su novio Alex Speitzer

Ester Expósito se ha convertido en toda una estrella tras su paso por las tres primeras temporadas de Élite, la serie de Netflix en la que dio vida a Carla, quien le diera popularidad notablemente, así como su número de seguidores, que asciende a más de 25 millones en Instagram.

Un vídeo protagonizado por ella en esta red social ha sorprendido a sus fans ya que se ve que va viajando dentro de un automóvil conducido por su novio Alex Speitzer y otros amigos, mientras ella hace una seña de grosería.

Resulta que por medio de una de sus historias de Instagram, la famosa Ester Expósito ha protagonizado un video en donde ha sorprendido a sus fans al hacer la Britney señal, mientras va cantando junto a su novio Alex Speitzer.

Sin duda alguna la actriz de española está viviendo sus mejores momentos al lado de uno de los más apuestos chicos mexicanos, ya que desde hace un buen tiempo han estado compartiendo sus mejores momentos en las redes sociales.

El sensual baile de Ester Expósito

No hace mucho un vídeo protagonizado por la bella novia de Alex Speitzer estuvo arrasando las redes, aunque quien lo ha compartido es J Balvin. En las imágenes se puede ver a la española bailando una de sus canciones y demostrando que se sabe la letra.

Se trata de Una Locura, colaboración de Ozuna, J Balvin y Chencho Corleone. Forma parte del nuevo disco del primero de ellos, ENOC, que se lanzó el pasado 4 de septiembre.

Cabe destacar que el tema está inspirado en la actriz en parte, ya que su nombre aparece en los versos que ella misma canta: "Dime cuál es tu propósito, que vea tus vídeos como Ester Expósito. Me tienes bien loquito. No entiendo cuál es el problema, si nos gustamos tanto, ¿cuál es el dilema?". La publicación, compartida el 7 de septiembre, supera el millón y medio de 'me gusta'.