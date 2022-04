Ester Expósito luce microshort a la luz del sol, lo mejor de la primavera

Ester Expósito es una de las bellas actrices españolas más guapas del momento, que recientemente presumió sus encantos en su publicación de Instagram y que ha deslumbrado a muchos internautas.

Resulta que la protagonista de las primeras temporadas de Élite subió una postal en la que se le ve con un diminuto top y microshort muy pequeños ideales para hacerle frente al calor primaveral.

Hay que destacar que para nadie es un secreto que la talentosa Ester Expósito es toda una celebridad mundial, a sus 22 años ya alcanzó el éxito como actriz, modelo e influencer.

Ester Expósito se pone primaveral

Microshort de Ester Expósito

La destacada actriz española Ester Expósito no ha estrenado nuevos proyectos como actriz, pero como modelo le sobran, pues sólo es cuestión de tiempo para que anuncie cuál será su siguiente serie o película.

Mientras la guapa chica disfrutó del calor primaveral con un atuendo muy peculiar, un conjunto de dos piezas de color amarillo, un micro short y un top muy corto, además de un sombrero rosa para contrastar y para rematar su look, se pintó las uñas de color pistache y los labios color durazno.

Al parecer la estrella estado a lado de su novio, pues el mes pasado se dio a conocer que se encuentra saliendo con un nuevo galán tras terminar su relación con el actor mexicano Alejandro Speitzer. La actriz de “Alguien tiene que morir” se encuentra saliendo con el actor uruguayo Nicolás Furtado, quien tiene 33 años de edad, es decir, 12 años mayor que ella.

Las polémicas de la actriz

Cabe destacar que no hace mucho los medios mexicanos se enteraron de que la guapa Ester Expósito estaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y corrieron a entrevistarla, pero ella no se sentía con la disposición de hablar y se lo comunicó a un reportero que le insistió y hasta fue “grosero”, no es la primera vez que Ester se niega a hablar con la prensa.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!