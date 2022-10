Ester Expósito llega a TikTok con este increíble video

Además de haber conseguido el éxito como actriz, Ester Expósito se ha convertido en una de las mujeres con más seguidores en redes sociales.

Sus publicaciones acumulan miles de 'likes' en Instagram y todo su contenido se convierte en viral. Precisamente por eso, ¡es todo un éxito que se haya animado a unirse a TikTok.

Hace trece horas que la actriz compartió su primer vídeo en TikTok y ya acumula más de 538.000 'me gusta' y 4.068 comentarios.

Ester Expósito estrena su TikTok

Ester Exposito su TikTok ora posso morire felice ���� pic.twitter.com/ddZUKjEQaS — giov�� (@imgiovannim) October 28, 2022

Hay que reconocer que no es algo que nos extrañe, considerando el éxito que tuvo su vídeo bailando en casa durante el confinamiento, ¡así que no esperamos menos ahora! Aunque no comparta contenido de forma diaria en sus redes sociales, sí que sabemos lo mucho que le gusta bailar un buen tema de 'reggaeton'.

Con la canción 'Estrellita De Madrugada' de Omega y Daddy Yankee ha aprovechado para publicar un vídeo a modo de recopilación de vídeos suyos y con personas de su círculo cercano, ¡y los fans han flipado! Hemos visto comentarios como:

"Lo que faltaba para no salir de TikTok", "Ya llegó la 'queen'" o "Y con un temazo y de los mejores clásicos tuvo que llegar a TikTok".

Actriz de Élite se vuelve viral en TikTok

Lo cierto es que son necesarias muchas visualizaciones para poder captar todos los momentos que la actriz ha querido agrupar en un mismo vídeo, ¡pero nos ha encantado cómo le ha quedado! A modo de saludo para sus fans ha escrito: "Holaaaaa ya estoy aquí".

