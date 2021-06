La revista TVNotas compartió una entrevista con una amiga cercana a Ester Expósito, quien confirmaba que la actriz española y el actor mexicano Alejandro Speitzer habían puesto fin a su romance. Sin embargo, el detalle que causó polémica en redes sociales es que supuestamente ella lo había corrido de su departamento “por mantenido”.

De acuerdo a las declaraciones de la amiga, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el actor mexicano se había mudado a España para tener mejores oportunidades laborales, pero que él tenía una actitud prepotente cada vez que su novia le presentaba a alguien para que este lo hiciera participe en algún proyecto.

“Se portaba muy prepotente y odioso cada vez que ella le presentaba a alguien para que lo incluyeran en algún proyecto o comercial, pues se le hacían muy poca cosa, sólo aceptó ser la imagen de una marca de joyas y artículos de lujo, y de una de ropa”, declaró la supuesta amiga de la actriz, conocida por dar vida a Carla Rosón en la serie ‘Élite’.

Una supuesta fuente cercana a la actriz española realizó fuerte declaraciones sobre Alex Speitzer.

Asimismo, la fuente declaró que Alex y Ester vivían juntos en un departamento que ella tiene en Madrid, pero que él no se hacía cargo de ningún gasto ni tampoco ayudaba en la limpieza del mismo: “Parecía que andaba de vacaciones. Él no le daba dinero y menos levantaba un dedo, ella hacía y ponía todo”.

Tras darse cuenta que la situación no se solucionaría, la actriz de 21 años de edad le pidió que se fuera: “Ester agarró todas las cosas de Alex, las metió en maletas, se las aventó al pasillo del edificio y le gritó: ‘Quiero que te vayas, ¡eres un mantenido!’, y le azotó la puerta. Él no lo podía creer, pero agarró sus cosas, se fue y ya no le dijo nada”.

Ester Expósito desmiente a TV Notas

La estrella de 'Élite' desmintió a la revista TVNotas con un comunicado emitido en su cuenta de Instagram.

La entrevista se hizo viral en todas las redes sociales y llegó a oídos de Ester Expósito, quien a través de su cuenta de Instagram publicó un comunicado en donde desmiente dicha información, asegurando que no está dispuesta a permitir que se dañe la imagen de Alejandro Speitzer.

“Jamás dedicaría ni un segundo a desmentir algo como esto si no fuera porque está llegando a repercutir en la rutina diaria de Alejandro, una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras y humildes que he conocido en mi vida. Lxs que están o hemos estado cerca de él lo sabemos”, escribió la actriz en Instagram.

Sin dar algún detalle de su ruptura amorosa, ella declaró que siente un gran respeto y admiración por Alejandro Speitzer: “Sólo se merece lo mejor que haya en el mundo y yo le apreciaré y admiraré siempre independientemente de que sea mi pareja o no”.

Ester Expósito terminó con Alejandro Speitzer

Los actores coincidieron en un evento de la marca Bulgari, pero no se dirigieron la palabra.

Hace unos días trascendió la noticia de que los actores se ignoraron en un evento de la marca Bulgari realizado en Milán, lo cual fortaleció los rumores de una ruptura entre ellos, mismos que comenzaron cuando los fans de la pareja se dieron cuenta que ya no intercambiaban likes y que las fotografías donde estaban juntos habían sido eliminadas.

Incluso en la entrevista publicada por TVNotas se menciona que Ester Expósito pidió a los organizadores del evento que él no se le acercará ni que la prensa le pidiera fotos juntos. Hasta el momento, Alejandro Speitzer no ha dado declaración alguna al respecto de esta nueva polémica.

¿Crees que Alejandro Speitzer y Ester Expósito hacían bonita pareja? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales