Estefanía Villarreal: Ahora que es delgada prefiere usar poca ropa

Todos recordamos a ‘Celina’, uno de los personajes de la telenovela Rebelde que más cariño causó en la audiencia. El personaje fue interpretado por la actriz Estefanía Villarreal, quien durante la trama siempre sufrió por sus problemas de sobrepeso y el bullying que le hacían sus compañeros a causa de eso.

Estefaní Villareal interpretó a Celina en la telenovela Rebelde

No obstante, tiempo después de que concluyó la telenovela, Estefanía tuvo un radical cambio de look y calló muchas bocas que no creían en su belleza, ya que bajó de peso y ahora se ve mejor que nunca.

Las imágenes de su transformación física inundaron la web, al igual que cientos de felicitaciones por haber hecho de su cuerpo, un ejemplo de progreso.

Estefanía Villarreal se sigue superando a ella misma

La actriz no ha parado la lucha contra su peso, y con sus últimas publicaciones en las redes sociales ha dejado a todos con la boca abierta, pues se ve más delgada que nunca.

Ahora que la ropa le luce mucho mejor, Alicia prefiere usar menos prendas que antes, utilizando también pronunciados escotes o tomarse fotografías en la playa con sensuales poses.

MIRA EN LAS IMÁGENES