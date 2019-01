Este "vengador" también será parte de la ansiada película 'Capitán Marvel'... ¡Descubre quien es!

“Higher, Further, Faster and arriving in @reald3d Theaters 3.8.19✨” ..... - “Marvelous Movie Poster Art of @captainmarvel_official_ by @marvel “... ✨... �� features Actress @brielarson who plays #CaptainMarvel ✨ ... - - - - - - - - - - - - - - - - #avengers #avengersinfinitywar #avenger #avengers4 #avengers2 #avengers3 #avengersmemes #avengerscosplay #marvelcomics #marvel #brielarson #ironman #thor #theavengers #avengersmovie #captain #captainamerica #blackpanther #spiderman #scarletwitch #cosplay #captainmarvelcosplay #thanos #makeup #guardiansofthegalaxy #cosplaygirls #cosplaygirl #mcu

A post shared by CAPTAIN MARVEL Ⓜ️ (@captainmarvel_official_) on Jan 7, 2019 at 10:38pm PST