Este podría ser el verdadero motivo por el cual Ariana Grande rompió su compromiso

Tras la cancelación del compromiso con el humorista Pete Davidson, Ariana Grande ha sido objeto de criticas, comentarios y cuestionamientos acerca de la verdadera razón de su ruptura y la cantante no ha sido totalmente clara al respecto. Sin embargo, existe la teoría de que la intérprete decidió terminar su relación debido a que no ha superado a su ex, el difunto rapero, Mac Miller.

Esta joven pareja irradiaba amor, solo basta ver esta foto donde Ariana Grande besaba cariñosamente a Mac Miller

Ariana Grande recuerda con nostalgia a Mac Miller

Parece increíble lo rápido que pasa el tiempo, pues próximamente se cumplirán tres meses de la lamentable muerte de Mac Miller, ex pareja de Ariana. La joven cantante no pudo evitar recordar con nostalgia aquellos momentos que paso a lado de quien fue su gran amor. Uno de ellos fue el Día de Acción de Gracias, lo cual le hizo acordarse, de que precisamente en estas fechas hace un año, ellos estaban compartiendo juntos esta celebración, misma que significó mucho para ella, pues no dudo en compartir este pasado pero inolvidable momento a lado de Mac.

Foto de Ariana junto a Mac Miller celebrando juntos el Día de Acción de Gracias

"Se te echa mucho de menos", escribió Ariana com parte de la emotiva fotografía.

Después de atravesar momentos tan difíciles, como lo fue la terrible muerte de Mac Miller, hasta el rompimiento de su relación con el comediante Pete Davidson, al parecer Ariana Grande ya se encuentra más estable emocionalmente y ha recuperado nuevamente tu ritmo de vida, sobre todo, ese intenso ritmo de trabajo al que estaba acostumbrada, lo cual la a llevado a sacar nuevo disco antes de que termine el año y a embarcarse en una exigente gira mundial a partir de la próxima primavera.

"Tengo muchísimo trabajo por delante en estos momentos, pero resulta todo un consuelo saber que es posible lidiar con el trauma y seguir adelante con tu vida", aseguró la talentosa cantante a sus seguidores de Twitter.

"La terapia me ha salvado la vida en muchas ocasiones. Si tienes miedo a pedir ayuda, no lo tengas. No tienes por qué vivir en un dolor constante y es imprescindible aprender a sobrellevar el trauma", señaló.

Tal parece que Ariana nos volverá a consentir con sus interpretaciones y su excelente actitud característica.