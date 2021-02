Este monstruo de One Punch Man debe hacer equipo con Saitama

Mientras Saitama de One Punch Man estaba explorando la guarida de los monstruos después de derrotar a Orochi, se topa con Flashy Flash y un monstruo de un solo ojo. Resulta que la química entre ellos no tiene paralelo.

La serie de manga y anime está ambientada en un mundo lleno de monstruos y héroes. En este mundo, no es demasiado inusual ver un monstruo gigantesco arrasando de vez en cuando. Tampoco es demasiado inusual ver a los humanos sin ninguna superpotencia siendo un héroe.

Después de todo, la Asociación de Héroes tiene en cuenta varios factores al aceptar solicitudes de héroes. Sin embargo, hay un personaje que se ha vuelto demasiado fuerte para su propio bien. Saitama, el personaje principal de One Punch Man, mata fácilmente a los enemigos más fuertes con un solo golpe. Sin embargo, se aburre de luchar contra monstruos.

Esta es la razón por la que Saitama a menudo está ausente en los capítulos de One Punch Man. Una vez que llega, la batalla está casi terminada. A pesar de su falta de participación, la serie no se ha secado. Hay otros héroes que, aunque indudablemente súper poderosos, aún luchan contra los villanos más fuertes.

Mientras luchan contra el jefe final, Saitama a menudo está fuera haciendo negocios hilarantemente “tontos”. Lo que es más divertido es que de alguna manera se las arregla para expandir su grupo a través de alguna casualidad extraña. En la actualidad, su pandilla está compuesta principalmente por héroes de alto calibre. Sin embargo, existe la posibilidad de que cambie pronto.

Equipo de Saitama en One Punch Man

King sabe que sus posibilidades de supervivencia están básicamente aseguradas mientras esté con Saitama. Sin embargo, nadie sabe dónde está. En cambio, Genos, Fubuki, Silver Fang y Bomb avanzan hacia la guarida de los villanos sin dudarlo.

El grupo de Saitama se forma a través de circunstancias interesantes. El primero que rompe el aislamiento de Saitama es Genos, el Cyborg Demoniaco. Cuando Genos estaba a punto de autodestruirse después de ser golpeado por un monstruo, Saitama lo salva con facilidad. Luego le pide a Saitama que sea su maestro y le muestre el camino para hacerse más fuerte.

King ahora es del Grupo Saitama

Saitama acepta solo después de darse cuenta de que puede sacarle unos cuantos dólares a Genos. El siguiente que conoce es King. Él confiesa ser solo un héroe accidental después de tomar involuntariamente el crédito por los asesinatos de Saitama. A pesar de que es un humano impotente, todavía se sienta encima de Saitama en términos de juegos.

Su grupo solo se vuelve más loco cuando Silver Fang, el tercer Clase-S más fuerte, se une al grupo con su hermano, Bomb. Luego, Fubuki se une y extraoficialmente cambia el nombre del grupo como el Nuevo Grupo Blizzard con ella como líder.

Cuando el Nuevo Grupo Blizzard se une al ataque a la Asociación de Monstruos, ya se han perdido la mayor parte de la acción. Entonces solo se une a la lucha contra Psychos. Por otro lado, Saitama continúa explorando la guarida y se topa con Flashy Flash.

La llegada de Occulette

A medida que avanzan, se encuentran con un monstruo de un solo ojo, que se parece un poco a Mike Wazowski de Monsters University. La retienen como rehén y la hacen navegar en el carro. A pesar de sus intentos de deshacerse de ellos, Saitama y Flashy Flash son demasiado fuertes.

Al verse obligada a acompañarla, lo que resulta en múltiples payasadas divertidas a medida que sus planes de fuga se frustran, Oculette se acerca a los dos. Su vínculo ha crecido un poco a lo largo de sus desventuras a medida que avanzan.

Saitama, Flashy Flash y Oculette (Manako)

La serie también revela que Oculette tiene algunas habilidades geniales. Puede emitir luz desde su globo ocular, lo que la convierte en una linterna muy eficiente. También puede amplificarlo presionando ambos cuernos a la vez. Curiosamente, resulta que tiene más talento que eso.

Cuando Blast hace su aparición, inmediatamente se da cuenta de Oculette. Saitama, sin embargo, le dice que ella es un monstruo de muchos talentos. Siguiendo la tendencia de cómo los otros personajes se han unido al grupo de Saitama, existe una gran posibilidad de que Flashy Flash sea la última incorporación a su grupo.

Foto: Shueisha - One Punch Man 131

Flashy Flash y Saitama también tienen buena química, y se sienten lo suficientemente cómodos como para burlarse el uno del otro directamente en sus caras. Aparte de Speed-O'-Sound Sonic, Flashy Flash es quizás la única relación humana que tiene Saitama que es de alivio cómico. Incluso su interacción con King a menudo se vuelve seca.

El caso de Oculette, es un poco diferente. A diferencia de los demás, ella no solo no es un héroe, sino que es un monstruo. A pesar de que ya se ha acercado lo suficiente a Saitama, existe la posibilidad de que no se adapte bien a la superficie.

La Verdad Noticias informó anteriormente que Saitama ya ha defendido a Oculette de Blast, el héroe número uno, por lo que existe la posibilidad de que los fanáticos la vean más. Si Flashy Flash y Oculette se unen al Grupo Saitama, entonces el grupo más fuerte de One Punch Man está destinado a ser más ruidoso y divertido.

