Este fue el vestido mexicano de Cynthia Rodríguez que encantó a Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez, además de haber sido una de las conductoras más populares de “Venga la Alegría”, es una de las favoritas en cuestión de estilo en las redes sociales. En está ocasión, con motivo de las fiestas patrias septembrinas, lució un increíble outfit muy mexicano.

La ex conductora de “VLA” eligió un vestido mexicano con un bordado de flores de colores que lucía un escote en uno de los hombros y una falda ancha. Como accesorio, eligió un reboso atado a la cintura de color amarillo vibrante que mostró desde su Instagram.

Los comentarios de admiración no se hicieron esperar y el que más se destacó fue el de su esposo Carlos Rivera, pues demostró que quedó más que encantado con la elección de su bella esposa.

Vestido mexicano de Cynthia Rodríguez.

Esto comentó Carlos Rivera sobre el vestido mexicano de Cynthia Rivera

Cynthia Rodríguez enamoró más a Carlos Rivera con este vestido.

Cynthia Rivera demostró que eligió el vestido que mejor representa la cultura mexicana, ideal para celebrar la Independencia de México este 15 de septiembre. Su publicación de Instagram fue todo un éxito, además que ha sido la primera que realiza desde la pausa temporal que hizo para su boda con Carlos Rivera.

Carlos Rivera presume que es un esposo muy atento y siempre está al pendiente de los looks de Cynthia y no pierde la oportunidad para quedar encantado por su belleza. En está ocasión no se quedó atrás con este comentario: “Tan hermosa mi amor".

¿Cuántos años tiene Cynthia Rodríguez de Venga la Alegría?

Esta es la edad de Cynthia Rodríguez.

La cantante y conductora Cynthia Rodríguez actualmente tiene 38 años. Como te hemos contado en La Verdad Noticias, después de estar colaborando en Tv Azteca por más de 17 años, el 11 de agosto anunció su retiro de "VLA" ya que planea dedicarse a su vida personal por lo que tampoco entrará a otro canal.

Asi que el matutino anunció que su reemplazo sería Erika Gonzáles.

