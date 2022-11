Este fue el triste mensaje de despedida de Fofo Márquez a su padre

Lamentablemente, el pasado miércoles 9 de noviembre, se dio a conocer la noticia de que el padre del famoso y polémico influencer Fofo Márquez, había muerto. Esto fue confirmado por el hermano del creador de contenido, quien por medio de sus redes sociales posteó un mensaje dedicado a su padre.

Hay que destacar que el influencer y su padre llevaban el mismo nombre, Rodolfo Márquez. Márquez padre era un empresario millonario, y murió el pasado miércoles luego de que le detectaron cáncer en Fase 4, según lo dio a conocer en redes sociales el hermano del influencer, de nombre Rodrigo Márquez.

Sobre los hechos, Fofo Márquez también se pronunció, por medio de redes sociales, sobre la muerte de su padre, pues lanzó varios mensajes con dedicatoria a su progenitor.

Los estremecedores mensajes de Fofo Márquez

Por medio de las historias de Instagram que Fofo Márquez lamentó la muerte de su padre, y agradeció que haya sido un “gran mentor”: “Gracias por enseñarme tanto y ser el mejor mentor”, posteó en sus redes sociales.

Además, en otra publicación, junto a una fotografía, escribió que pronto se retirará de las redes para ser un buen hombre y presumió quién era su padre ante las múltiples teorías que había sobre su identidad.

“Se acabó mi etapa del Niño millonario y viene una nueva etapa para mi que es convertirme en un hombre. Nunca había subido una foto de mi padre, pero se habían filtrado algunas de quién era o yo de quién era hijo. Gracias a todos los que vivieron la experiencia de las redes y me acompañaron en este hobby que ya acabó, ya terminó, ya no tendré tiempo de hacer contenido. Me despido de todos ustedes gracias por su apoyo llegó el momento de convertirme en un hombre”, escribió el Márquez en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Por si fuera poco, en Facebook, el creador de contenido agradeció los comentarios de consuelo y pésame que hicieron sus seguidores. “Gracias por todo su apoyo”, posteó y en otra publicación de la misma red social, Fofo dijo que nunca fue el hijo que su padre quería, sin embargo, se esforzó por serlo.

Hay que recordar que desde el pasado miércoles, Rodrigo Márquez, hermano de Fofo, publicó un texto en redes sociales, y dio a conocer cuál era la enfermedad que lo aquejaba.

“Todavía recuerdo cuando me enteré de la situación, estaba destrozado, no sabía que hacer y sentía que el mundo se me venía abajo. Cuando me enteré de tu cáncer y que el doctor nos dijo que ya estabas en phase 4 y no se podía hacer nada al respecto ni con todo el dinero del mundo porque no fue detectado a tiempo, fueron uno de los momentos más difíciles que he tenido en mi vida”, escribió.

¿Quién es Fofo Marquez?

Fofo Márquez

Si recordamos, Fofo Márquez es un creador de contenido que suele mostrar los lujos y excentricidades con las que vive. La fortuna de su familia comenzó con su abuelo, quien fue dueño de una de las empresas más importantes de calzado industrial en México: Tenpac.

Cabe destacar que con el ejemplo de su papá, Rodolfo Márquez se convirtió en dueño de la cadena de las gasolinerías Total. De acuerdo con su página oficial, el Grupo Total se posiciona en el cuarto lugar del ranking de las compañías petroleras líderes del mundo y se encuentra presente en 130 países.

