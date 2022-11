Este fue el romántico beso de Adele y su novio en concierto en Las Vegas

Adele es una guapa cantante que tras haber pospuesto por algunos meses, su residencia en la llamada “Ciudad del Pecado”, por fin se presentó y estuvo bien apoyada de sus seres más queridos: Su novio y su hijo Angelo.

Rich, de 40 años, y Angelo, de 10 años, cuyo papá es el ex esposo de Adele, Simon Konecki, estaban entre el público para el debut del cantante en The Colosseum del Caesars Palace este 18 de noviembre, donde recibió una gran ovación de pie.

Según varios tuits de los fans, Adele, de 34 años, besó a Rich y Angelo durante una emotiva interpretación de When We Were Young, que hizo mediante un recorrido entre las butacas de su concierto en Las Vegas.

Adele en Las Vegas

Antes de su primer concierto, la artista británica admitió que estaba “increíblemente nerviosa” y se suponía que la cantante de Easy on Me iniciaría sus shows en el Coliseo del Caesars Palace en enero pasado, pero pospuso los espectáculos solo 24 horas antes de la noche de apertura debido a problemas de producción y se sintió muy emocionada mientras se preparaba para regresar al escenario.

“Me siento de todo tipo mientras escribo esto. Estoy muy emocionada, increíblemente nerviosa, pero no puedo quedarme quieta porque estoy muy emocionada. Me siento un millón de millas lejos de casa, no puedo dejar de pensar en cuando era pequeña y vi a Tom Jones en Mars Attacks y pensé, ¿cómo llegó de Gales a Las Vegas?”.

La cantante se confiesa nerviosa

“Siempre me asusto antes de los shows y lo tomo como una buena señal porque significa que me importa y que sólo quiero hacer un buen trabajo. Tal vez sea porque no comencé cuando se suponía que debía hacerlo”, dijo la bella Adele.

Por último explicó la cantante Adele: “Tal vez sea porque es la noche de estreno, tal vez porque Hyde Park estuvo tan bien, tal vez porque me encanta el programa, no lo sé. Pero es seguro decir que nunca he estado más nervioso antes de un espectáculo en mi carrera, ¡pero al mismo tiempo desearía que hoy fuera mañana! No puedo esperar a verte”.

