Este fue el mensaje que Thalia le dedicó a Edith González (FOTO)

Each year I take the summer to spend quality time with my family and unplug. But, going on vacation doesn't mean taking a break from my favorite styles. The #ThaliaSodiCollection at @Macys has some fabulous looks that are perfect for vacation mode. Here, I paired a top and bottom for a cute and sophisticated jumpsuit look. View my story for a link to this outfit and browse other summer looks. ��☀️�� Cada verano saco un tiempo para desconectarme y pasar días dedicada a mi familia. ¡Pero, salir de vacaciones no significa que no voy a llevar conmigo mis looks favoritos! Mi #ColecciónThaliaSodi en #Macys tiene piezas fabulosas perfectas para el verano. En este look, emparejé top y pantalones para lograr un look de “jumpsuit” más sofisticado. Mira mis historias para que puedas accesar las piezas de este conjunto y otros looks perfectos para las vacaciones. �� . . . #Summer #Vacation #WhatToWearWednesday #VacationLooks #Fashion #ThaliaSodi #Clothing

A post shared by Thalia (@thalia) on Jun 12, 2019 at 4:08pm PDT