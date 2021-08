Este fue el emotivo reencuentro de Emilia Clarke y Jason Momoa

Durante el fin de semana, Westeros experimentó su propia mini reunión cuando los ex miembros del elenco de Game of Thrones, Emilia Clarke y Jason Momoa se reunieron para una noche divertida celebrando el cumpleaños del co-creador de la serie, David Benioff.

Ambos actores compartieron imágenes de la reunión en Instagram. En la foto de Clarke, Momoa literalmente está arrasando con la Madre de los Dragones. En la foto publicada por Jason, los dos están sentados con Emilia en el regazo del actor.

Los famosos interpretaron a la pareja en pantalla de Khal Drogo y Daenerys Targaryen en la serie de HBO. Desde entonces han mantenido una fuerte amistad e incluso, Jason Momoa y Emilia Clarke condujeron en la gala de Oscar 2019.

"Cuando el sol y las estrellas llegan a la ciudad, comprueba que todavía puede hacer press de banca con un Khaleesi", escribió Clarke con un un emoji de fuerza y uno de cara de besos, así como con las hashtags #theboysarebackintown #likeheneverleft.

"Luna de mi vida. Eres maravillosa, te amo para siempre", subtituló Jason Momoa, quien sueña con ser el próximo Wolverine, etiquetando a su esposa en la pantalla y con el hashtags #smilelyeyes.

El lovefest no terminó ahí. Momoa comentó sobre la foto de Clarke, escribiendo "te amo por siempre luna de mi vida" junto con numerosos emojis de corazones que dejaron encantados a sus millones de fans.

Emilia Clarke y Jason Momoa interpretaron a la pareja en pantalla Danereys Targaryen y Khal Drogo en la popular serie de fantasía y aunque el papel de Momoa solo duró una temporada, los dos han conservado su estrecha amistad a lo largo de los años.

Desde que dejaron Game of Thrones, se han mantenido ocupados con numerosos proyectos de alto perfil: Momoa actualmente está filmando Aquaman y Clarke se está preparando para su papel en la nueva serie de Marvel para Disney Plus, Secret Invasion.

En cuanto al mundo de Westeros, el nombre de Targaryen vivirá en la próxima serie precuela House of the Dragon, programada para estrenarse en HBO Max en 2022 sobre la cual te hemos dado todos los detalles en La Verdad Noticias.

Ambientada cientos de años antes de los eventos de Game of Thrones, está basada en George, además, House of the dragon ya tiene a la nueva princesa Targaryen, pero los fans esperan poder volver a ver a Emilia Clarke y Jason Momoa juntos en pantalla algún día.

