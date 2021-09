El conjunto de Balenciaga que oscurece la cara de Kim Kardashian no fue el único elemento exagerado de su look de la MET Gala 2021, ya que combinó el atuendo totalmente negro con 75 pulgadas de extensiones de cabello.

Y esas extenciones hasta el piso venían con un precio igualmente sobredimensionado; El estilista de la estrella, Chris Appleton, reveló durante una historia de Instagram de "Ask Me Anything" que el estilo costó la módica cantida de $10,000 dólares.

Kim Kardashian está lejos de ser la única estrella que derrocha en extensiones de cabello dignas de Rapunzel, y el precio de la cola de caballo probablemente se deba al costo combinado de las unidades de cabello y el largo proceso de instalación.

¿Cuál es el precio de las extensiones de Kim Kardashian?

Este fue el costo de la cola de caballo de Kim Kardashian en la MET Gala 2021.

El profesional del cabello de L'Oréal Paris, Kellon Deryck, que trabaja con estrellas como Cardi B y Missy Elliott, le dijo a Page Six Style en 2018 que las extensiones de cabello súper largas como la suya tienen un valor en algún lugar dentro del rango medio de cuatro cifras.

Como alternativa menos costosa, Deryck sugiere clip-ins, que pueden costar "alrededor de $600 USD por aproximadamente 18 a 24 pulgadas, aunque cualquier cosa más larga le costará mucho más".

Si bien las costosas extensiones de Kardashian fueron visibles durante toda la MET Gala, su costoso glamour permaneció oculto debajo de su cubierta facial de diseñador. Sin embargo, Kim Kardashian enmascarada sorprende con look de cuero negro de pies a cabeza.

El maquillador Mario Dedivanovic confirmó previamente que Kardashian tenía una cara llena de maquillaje debajo de la capucha, e incluso volvió a publicar memes, incluido uno que decía: "Si te sientes inútil hoy, recuerda que alguien tuvo que maquillar a Kim para la Met Gala".

Kanye West apoyó el atuendo de Kim en la MET Gala 2021

Este fue el costo de la cola de caballo de Kim Kardashian en la MET Gala 2021.

La Verdad Noticias informa que, en medio de una avalancha de tuits sobre el estilo encubierto de la estrella de reality, su ex esposo Kanye West, quien no es ajeno a las máscaras faciales de cobertura completa, también mostró su apoyo al atuendo en Instagram.

Una fuente le dijo a Page Six que el rapero de "Hurricane" inspiró el aspecto del fundador de Skims ,diciendo: "Kanye le dio el coraje para impulsar la creatividad y la imaginación de la gente a través del arte".

La propia Kim Kardashian incluso ha vuelto a publicar memes sobre el estilo en Instagram Stories, revelando que no pudo ver a su hermana, Kendall Jenner,cuando la pareja se conoció en los escalones del MET Gala.Tal vez se acercó a la confusión con una actitud de "cabello largo, no le importa".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.