Este famoso actor conquistó el corazón de Maribel Guardia de forma inesperada

Maribel Guardia, es considerada una de las mujeres más guapas y sexys del mundo del espectáculo, ya que como es bien sabido se mantiene activa en sus redes sociales compartiendo parte de sus belleza, así como los diferentes outfits que utiliza los cuales han llamado la atención de más de uno.

Es por ello que, ha logrado enamorar a sus miles de seguidores quienes no dudan ni un segundo en reaccionar a tan impactantes atuendos, que abarcan desde vestidos ajustados hasta vestuarios llamativos, ya sea por el color de estos o por los distintos bordados o adornos que poseen.

No obstante, en La Verdad Noticias tenemos información reciente sobre la vida de la actriz Maribel Guardia, ya que no es un secreto que miles de galanes la han querido enamorar sin tener suerte, pero existió un hombre en particular que logró ganarse el corazón de la artista, antes de que esta sostuviera una relación con el fallecido Joan Sebastian.

El actor que logró conquistar a Maribel Guardia

El actor Rafael Inclán

Se trata nada más y nada menos que del famoso actor Rafaél Inclán, quien durante una entrevista para el programa “Hoy” reveló que hace muchos años tuvo un romance con Maribel Guardia, sin embargo prefirió no entrar en detalles por respeto a la actriz.

Asimismo, el también comediante reveló que no es feo ni guapo, simplemente ha sido una persona bastante afortunada en el amor.

¿Quién anduvo con Maribel Guardia?

La actriz Maribel Guardia

Durante una entrevista para el programa conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, la famosa vedette mexicana Merle Uribe comentó que, la también modelo Maribel Guardia fue amante del fallecido cantante Vicente Fernández, mejor conocido como “El Charro de Huentitán”.

Sin embargo, la actriz de la obra de teatro “Lagunilla mi barrio” negó haber tenido una relación sentimental con el intérprete de “Estos celos”.

