Este es el último adiós que Franco Escamilla le dedicó a Polo Polo

El día de ayer te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Polo Polo había muerto a la edad de 78 años de edad. Su deceso tomó por sorpresa a los fans y al mundo de la farándula mexicana, quienes recurrieron a sus respectivas redes sociales para darle el último adiós.

“El rey ha muerto, el mundo se ha vuelto un lugar menos gracioso y con menos magia. Nadie nunca igualará al maestro Polo Polo QEPD. Un marlboro rojo y un cognaquito a la salud del mejor de todos los tiempos”, fue el emotivo mensaje que Franco Escamilla compartió en Twitter.

El comediante no dudó en reiterar su admiración por el hoy fallecido comediante.

Tal y como se esperaba, la despedida no pasó desapercibida para los cibernautas, quienes lo felicitaron por saber reconocer el ícono del humor negro y de doble sentido que era el hoy fallecido comediante, quien también ha sido considerado un pionero del standup en México.

Inspiración para Franco Escamilla

El comediante no pudo cumplir su sueño de compartir escenario con él.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el líder de La Mesa Reñoña expresa el respeto y la admiración que siente por su hoy fallecido colega, quien se convirtió en su mayor inspiración y a quien se refería como ‘El Rey’. Incluso, en más de una ocasión señaló que su más grande sueño fue compartir escenario con él en el Teatro Blanquita.

“Realmente revolucionó la comedia. Soy fan de Polo Polo desde que me acuerdo. Mi papá tenía casetes de él y yo los escuchaba a escondidas; después me dieron permiso, pero si me escuchaban decir groserías me lo quitaban", recordó Franco Escamilla en entrevista con Adela Micha para La Saga.

¿Qué le pasó a Polo Polo?

La farándula mexicana llora la muerte del veterano comediante.

Polo Polo falleció el 23 de enero a la edad de 78 años y por causas naturales. Tal y como te mencionamos anteriormente, el comediante, cuyo nombre real era Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, perdió la vida arropado por el cariño de sus seres queridos y cumpliendo su última voluntad: morir en su hogar.

Fotografías: Redes Sociales