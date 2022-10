Este es el tropiezo de Karely Ruiz en pasarela del que nadie ha hablado

Karely Ruiz es una joven influencer que recientemente hizo su debut como modelo en pasarela con mal paso, ya que sufrió un tropiezo que se viralizó en redes sociales.

Resulta que en el video del momento se aprecia a la también youtuber luciendo un vestido negro con pedrería junto a unos altos tacones mientras debutaba como modelo durante una larga pista de pasarela.

Por cuidar que no se le viera nada de más, Karely Ruiz casi cae en una pasarela.



Pero segundos más adelante se puede ver a la bella Karely Ruiz tropezar levemente con su vestido, pese al accidente ella siguió modelando como si nada, por lo que muchos no se percataron del incidente, pero el video ya cuenta con millones de reacciones y comentarios.

¿Quién es Karely Ruiz?

Karely Ruiz es una modelo originaria de Monterrey, Nuevo León. La joven nació el 28 de octubre del 2000 y además de trabajar como influencer y de poseer una cuenta en OnlyFans, la joven era conductora del programa “Es Show” de Multimedios.

Karely Ruiz y su supuesto embarazo

Hace pocas semanas, la influencer se vio envuelta en un rumor sobre su supuesto embarazo. Ella dejó en claro que no se convertirá pronto en mamá, pero al principio hizo una broma respecto a la situación y aseguró que si estaba esperando un bebé, así lo expresó durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram:

“Sí, llevo cuatro meses de embarazo, no lo había querido decir porque la gente saca de contexto todo pero yo oficialmente les digo que estoy embarazada ¡Ah, no se crean! obviamente no, pero me vería bien bonita de mami”, dijo mientras inflaba el vientre y lucía un top deportivo en color rojo.

Cabe destacar que la persona a quien le respondió escribió originalmente “¿Vas a ser mamá?”, es por eso que los rumores sobre el embarazo de Karely Ruíz comenzaron durante el programa Es show del canal Multimedios, donde incluso llegó a participar como conductora, pero ella misma lo desmintió después, explicando que era de broma.

