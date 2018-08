Este es el posible asesino de Fabio Melanitto(FOTO)

El rostro del posible asesino de Fabio Melannito se logró crear, gracias a testigos y a las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad de la Ciudad de México.

Todo parece indicar que las piezas del rompecabezas, se están empezando a acomodar, pues aunque está por cumplirse este miércoles apenas una semana de la lamentable muerte de Fabio Melanitto, el ex marido de Ivonne Montero, parece que cada vez salen más cosas a la luz.

En el programa de espectáculos “Ventaneando”, compartieron el retrato hablado que filtró la procuraduría del supuesto asesino.

Este el posible asesino de Fabio Melanitto:

Este es el retrato hablado del presunto asesino de Fabio Melanitto #LoVisteEnVentaneando pic.twitter.com/lfsrNImbfv — Ventaneando oficial (@Ventaneandouno) 21 de agosto de 2018

Recordemos que un sujeto le disparó a mano armada en las inmediaciones de la colonia Narvarte.

“La única condición de la Procuraduría es que el cuerpo no sea cremado hasta que no se resuelva el crimen. El auto de los asesinos aún no lo encuentran, aquí está la imagen del presunto culpable, miren al supuesto culpable”, fue parte de lo que dijeron los conductores del programa que encabeza Pati Chapoy.

Asimismo, recordemos que este fin de semana llegó la hermana de Fabio a reclamar el cuerpo del ex integrante de UFF. Hasta hace unos momentos, se sabe que sus restos están siendo velados en una funeraria de la colonia Juárez, de la Ciudad de México.

La sobrina de Fabio Melanitto reclamó el cuerpo del cantante #LoVisteEnVentaneando pic.twitter.com/qvlPyndexY — Ventaneando oficial (@Ventaneandouno) 21 de agosto de 2018