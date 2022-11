Este es el palo que anda cargando Thalía a todos lados

Thalía sin duda es una de las artistas más importantes del espectáculo, a lo largo de su carrera se ha posicionado como la “Reina de las Telenovelas” y de las voces más importantes del país.

No hace mucho, la intérprete de “No me enseñaste” fue una de las invitadas por parte de Karla Díaz en su canal de YouTube, Pinky Promise el cual llegó a sus 100 programas y con una edición especial de ‘Legends’.

Es por eso que para iniciar este capítulo optó por tener de invitada a la extimbiriche, que se encuentra promocionando su más reciente lanzamiento musical Psycho B**ach el cual ha sido muy bien recibido por parte de sus seguidores.

El palo que carga Thalía

Resulta que en una parte del video Karla le pide a Thalía, sí puede mostrar lo que trae dentro de su bolso de mano, es por eso que la actriz empezó a mostrar alguno de sus productos, como mentas para cuando se le llegue a ofrecer en el día.

“Tú dijiste que ahi traes tus mentas right? Importantisíma la menta y hablando de aromas siempre traigo mi perfume, me gusta cuando llego lo echo asi, porque me gusta que huela rico el lugar” comentó la cantante Thalia.

Sin embargo lo que impactó a sus fanáticos fue que mostró que siempre trae palo con luz que la ayuda a grabar sus historias para redes sociales, porque de esa manera puede tomarse fotografías a donde quiera que vaya.

Los fanáticos de Thalía reaccionaron ante esta entrevista e hicieron llegar sus muestras de cariño: “Disfrute tanto verlas, como amigas, Thalia siendo tan auténtica y Karla disfrutando”, “me identifico con Thalía”, “Haz dado un gran paso Karla y Thalía con su sencillez”, son algunos de los que se puede leer.

Thalía sus besos con guapos actores

Thalía habla de los besos que interpretó

Entre otros detalles, durante la entrevista se hablaron los melodramas protagonizados anteriormente, la cantante no pudo escapar de la pregunta sobre quién besa mejor entre el actor Fernando Colunga o Carrillo, por lo nerviosa que llegó aprender.

"No, una dama no tiene memoria, es que no tuve un mejor. ¿Dónde están las cositas esas?... ¡ay, cariño!, es que ni uno ni el otro” comentó la bella actriz Thalía.

