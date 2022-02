Este es el motivo por el cual Toñita de la Academia ya no manoseara a Yahir

La Cantante Toñita ya no manosea a su ex compañero de "La Academia" Yahir para ser un ejemplo de las fans del cantante, con el propósito de que ya no lo acosen cuando se lo encuentren en alguna parte.

El año pasado, Yahir confesó que ha sufrido acoso sexual por parte de sus fanáticas que buscan manosearlo cada que tienen oportunidad.

De acuerdo con Yahir, sus seguidoras buscaban tocarle las pompas, luego de que la ex académica que le fue infiel a su pareja, cuando se encontraban dentro del programa ‘La Academia’ le hizo fama de que era ‘nalgón’.

Toñita quiere ser un ejemplo para las fans de Yahir por lo que ya no lo va a manosear

Tras una reunión con ex integrantes de ‘La Academia’, Toñita fue cuestionada sobre el estado de salud de Yahir luego de que se sometió a una operación para quitarse un tumor.

En entrevista compartida por Berenice Ortiz, Toñita señaló que Yahir se encuentra tranquilo tras someterse a un procedimiento quirúrgico donde le quitaron un tumor benigno que se formó hace años en sus senos paranasales.

“Lo vi tranquilo, él estaba preocupado porque si era grande el tumor, pero lo vi bien y gracias a Dios está bien”

Toñita recordó que varias seguidoras la cuestionaron por no haber manoseado a Yahir ahora que se volvieron a reencontrar. Sin embargo la cantante señaló que ya no lo va a ser para poder poner el ejemplo a las personas.

“Las seguidoras me dijeron ‘porque no lo agarraste, porque no lo apretaste", es bien fácil porque si yo lo trato con decencia las fans ya no lo van a manosear tanto”

En el video Toñita señaló que si las fans ven que ella está tratando a su compañero con respeto ya no lo van a manosear tanto y es que el cantante confesó que sus seguidoras siempre han buscado tocarle las pompas.

“Si ven que Toñita lo agarra con respeto, yo creo que las fans también lo van a agarrar con respeto, tengo que poner el ejemplo. Maldita sea, pero ni modo”

Aunque fue cuestionada sobre la polémica que ha surgido con Tristán Othon, Toñita prefirió guardar silencio pues destacó que solo Yahir conoce lo que está pasando.

Sin embargo, destacó que Yahir es un buen papá que siempre ha buscado lo mejor para su hijo.

Toñita revela que la muerte del maestro Willy Gutiérrez los unió más

Durante su conversación Toñita reveló que tras la muerte del maestro Willy Gutiérrez el pasado 9 de enero, los ex académicos decidieron reunirse.

“La muerte del maestro Willy como que nos juntó más a la mayoría y si nos dio como el sentimiento, entonces dijimos vamos a juntarnos”

Sin mencionar nombres, la negra de oro, como se hace llamar, señaló que algunos de sus compañeros no quisieron ir mientras que otros no pudieron por compromisos o porque se encontraban lejos.

“Hay unos que no pudieron porque viven lejos, hay otros que realmente no quisieron ir y hay otros que no pudieron ir. Fue una bonita velada”

Toñita adelantó que pronto habrá una nueva reunión, pero no para planear un espectáculo sino solo para celebrar estos 20 años de ‘La Academia’.

