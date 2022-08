Este es el maquillista que dejó a Lyn May con 30 años menos

Recientemente Lyn May, la vedette mexicana, se lució en sus redes sociales y sorprendió a todos porque se veía muy rejuvenecida y muchos se preguntarón cómo lo hizo. Hoy te contamos que no se realizó una cirugía estética, sino que fue maquillada por un profesional en el arte del make up.

Hizo un sorprendente trabajo, ya que a pesar de su edad lucía totalmente rejuvenecida, casi 30 años menos que su edad real. El trabajo que realizó este talentoso maquillista logró un imposible, dejó el rostro de la vedette muy iluminado y le tapó hasta los estragos de las cirugías estéticas pasadas que la deformaron.

Por tanta curiosidad, ahora la misma Lyn May ha decididió revelar la identidad de su talentoso maquillista que también es una amistad de la famosa vedette. A continuación te contamos quién es.

Este es el talentoso maquillista de Lyn May

Lyn May presenta a su talentoso maquillista.

Lyn May reveló desde sus redes sociales la identidad del maquillista profesional que la ayudó a lucir 30 años más joven. Se llama David Uribe que es muy reconocido y solicitado en el estado de Sonora.

Además de usar los mejores maquillajes, tiene un gran talento para que sus clientas luzcan sus mejores rasgos y también cubra las marcas de la edad o cualquier otro defecto que tengan en su rostro. Encuentra más fotografías de una Lyn May rejuvenecida en La Verdad Noticias.

Asimismo, está no es la primera vez que David ha trabajado con la famosa y polémica Lyn May, el año pasado ya había lucido varios makeup que le ha realizsado el maquillista profesional.

¿Qué le pasó en su cara a Lyn May?

Lyn May sufrió una mala intervención estética.

El motivo por el que la cara de la famosa vedette Lyn May se arruinió fue porque aparentemente le aplicaron aceite comestible cuando ella esperaba que le aplicaran colágeno. Además de afectar su rostro, también la ha dañado emocionalmente ya que ha recibido muchas críticas y burlas por ello.

Recientemente comenzaron a realizarse comparaciones entre Lyn May y Gloria Trevi que tras varios procedimientos está comenzando a parecerse a la vedette.

