Este es el increíble regalo mexicano que hacen a Karol G ¿Le gustó?

Karol G es una reguetonera colombiana que ya es una de las favoritas de todos. Así que su actual tour “$trip Love Tour” es todo un éxito y cada concierto siempre está a reventar de todos los asistentes que no se quieren perder las famosas canciones de la cantante.

Así en uno de sus más recientes conciertos, sus fanáticos mexicanos le dieron un increíble obsequio que es muy mexicano y no, en esta ocasión no se trató de un Dr. Simi, si no de un sombrero charro de color rojo vino.

Esto causó una gran expectativa en todos los asistentes, quienes esperaban ver cuál sería su reacción. Quédate que en La Verdad Noticias que te contamos si este regalo le gustó o no a “La Bichota”.

Esta fue la reacción de Karol G al recibir el sombrero charro

Karol G con el sombrero de charro.

Karol G estaba en uno de sus más recientes conciertos en la ciudad de Austin, Texas, cuando recibió el sombrero de charro de parte de uno de sus fanáticos que estaba muy cerca del escenario, por lo que la reguetonera se dio cuenta y se acercó para recibir algo.

Sin embargo, para levantar más la expectativa, la cantante le dijo que lo usaría para cantar una de sus canciones en el transcurso de la noche. Esta canción fue la de “200 copas” y se puso el sombrero afirmando que la cantaría en vivo de una forma épica:

¡Uy! Yo con este sombrero voy a cantar esta canción como nunca en este tour” afirmó Karol G.

Te dejamos el vídeo que se ha viralizado en TikTok que muestra el momento en que Karol G recibe dicho regalo.

Karol G recibe sombrero charro en su conciertohttps://t.co/3kKenHukYf — Abril Mendez (@AbrilMen001) October 14, 2022

¿Qué canción le hizo famosa a Karol G?

Se revela que la canción que hizo reconocida mundialmente a la famosa Karol G es “Ahora me llama”, una colaboración que hizo con el reguetonero Bad Bunny en el 2017. Gracias a todo su éxito, Karol G cobra una impresionante cantidad por cada concierto.

