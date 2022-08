Este es el guapo hijo de Cecilia Galliano que nadie conocía

Cecilia Galliano es una bella actriz de telenovelas que tras mantener fuera del ojo público a Santiago, el hijo que procreó con Sebastián Rulli, ahora lo presenta en redes sociales por primera vez.

Hay que destacar que Santiago, el hijo que Cecilia Galliano procreó durante su matrimonio con Sebastián Rulli, se había mantenido fuera del ojo mediático e incluso, se buscaba que la prensa no lo captara cuando estaba en compañía de sus padres.

Sin embargo, el chico, quien ahora tiene doce años de edad y mide 1.86 metros, ya se ha convertido en la compañía de su madre, la actriz Cecilia Galliano, en algunos eventos en donde ya se deja ver a través de las redes y llama la atención de la prensa.

El hijo de Cecilia Galliano y Sebastián Rulli

"Mi cachorro ya no es tan baby, pero creo que siempre es bonito traer a los hijos [a los eventos]".

Eso fue lo que mencionó Galliano en entrevista con Eden Dorantes, en donde también expresó: "Me acompaña siempre, pero ahora no lo puedo esconder mucho porque está tan grandote que me lo ven".

Por si fuera poco, el chico no tuvo reparo en hablar abiertamente y revelar algunas de sus aficiones personales: "Me gusta [acompañar a mi mamá]", expresó por su parte. "[Me gusta] hacer juegos [de video] o subir cosas. Acompañar a mi mamá, hacer blogs con mi mamá, cosas así".

La actriz luce orgullosa a su hijo

En esta ocasión, la actriz no pudo negar lo feliz que está con sus dos hijos y dio detalles de su vida familiar: "Lo amo [a Santiago].,Son dos grandes hijos y siempre les agradezco poder ser su mamá porque son niños buenos, que hicimos un trabajo juntos, los tres, así que la verdad estoy muy contenta".

"[Santiago] se lleva el desayuno que le preparo y me levanto tempranito para llevarlo [a la escuela] y todo", dio a conocer. "Lunch es el sandwich de jamón y queso, cosa de proteína y fruta. De golosina o dulce nada".

Hay que destacar que Cecilia Galliano ahora solo busca proyectos que le permitan pasar más tiempo con sus dos vástagos, Valeria y Santiago: "Estoy enfocada en el teatro, vamos a empezar. Vale se acaba de ir a España, tuvimos muchas cosas que hacer, organizar. Con el canal de YouTube, Facebook, las redes y así", explicó.

Por último la actriz ha revelado: "Es mi mejor momento, el disfrutar estos dos años de pandemia con mis hijos fue lo mejor. Y ahora quiero seguir así, quiero seleccionar tiempo de calidad con ellos y la verdad me gusta".

