Este es el empresario que podría ser nuevo novio de Frida Sofía

Frida Sofía al parecer le ha dado una oportunidad al amor después de haber dado a conocer que su abuelo Enrique Guzmán abusó sexualmente de ella cuando era tan solo una niña, lo que derivó en que la joven emprendiera acción legal contra él y su propia madre, la cantante Alejandra Guzmán.

Ahora, la joven se encuentra produciendo y grabando su nuevo disco musical y ha sido en este proceso en el que al parecer ha conocido a su nuevo amor. Fue a través de su Instagram que la modelo de 29 años se mostró muy abrazada de un guapo galán así como la publicación la tituló tiernamente con: "un cachito de cielo pa’ miiiiiii".

Sin duda está es una nueva etapa para ella que no ha tenido una buena racha en el amor, ya que su último novio fue Christian Estrada quién se rumoró le fue infiel a la modelo con su mamá, Alejandra Guzmán.

Anteriormente en La Verdad Noticias, se informó cuando Pablo Moctezuma afirmó que su hija, Frida Sofía, está deprimida por la muerte de su hermana, y por ello ha realizado diversos escándalos.

Internautas felicitan a Frida Sofía por su nuevo galán

La joven al parecer le da una oportunidad al amor.

Pese a que Frida Sofía no reveló si este guapo hombre es o no su novio, la famosa de 29 años, hizo opinar a sus seguidores sobre si había o no un romance entre ellos, y lo bien que se veían juntos.

“Ay dios que caras tan mas hermosas los dos”, “Ya era hora pues”, “No te imaginas lo feliz que estoy por estooooooo”, “Mucha buena vibra y bendiciones para ambos”, “Ya muero por escucharla mi Frida hermosa Dios te bendiga un fuerte abrazo desde la distancia”, escribieron algunos internautas, quienes especularon que ‘cachito de cielo’ sería el título de su próxima canción.

Si bien, la identidad del joven se mantiene en secreto, durante el programa matutino ‘Hoy’, los conductores revelaron que podría tratarse de un empresario en la industria musical, quien no solo la estaría ayudando a crear nueva música sino a olvidarse de los problemas con una tierna relación.

¿Quién bautizo a Frida Sofía?

El 13 de marzo de 1992 María Félix se convirtió en la madrina de bautizo de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, debido a que la abuela de la pequeña tenía una relación cercana con 'La Doña'.

