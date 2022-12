Este es el eliminado y los seminifalistas de MasterChef Celebrity 2022

MasterChef Celebrity se encuentra ya en sus semanas finales, por lo que los concursantes se encuentran jugándose el todo por el todo, por lo que en esta semana conocimos quienes tendrán la oportunidad de llegar a la final.

En una semana que se tuvo como protagonista la risa, los participantes se enfrentaron a nuevos retos que llevaron a tener a los primeros 5 lugares de la competencia.

MasterChef revela a sus primeros semifinalistas

Para el primer reto de la noche los participantes tuvieron que atinarle al pesaje de harina, quien lograra atinarle a los 500 gramos tendría el derecho de escoger el tipo de pizza que cocinarían sus compañeros y él mismo, la ganadora del reto fue Karla.

Es por ello que para el reto de pizzas fueron invitados los standuperos Alex Fernández, el Tío Rober, El Cojo Feliz y Karla Camacho, quienes tuvieron la tarea de evaluar las pizzas de los concursantes que definiría al primer semifinalista del programa.

Aunque las pizzas de Ale Ávalos y de Ricardo Peralta fueron buenas, no lograron convencer a los jueces, por lo que el ganador y primer semifinalista del programa quien fue Arturo López Gavito.

Para el tercer reto de la noche, los participantes debían contar chistes malos y quien contara el que diera más risa eligiría su ingrediente a cocinar y el de su oponente, los enfrentamientos quedaron con Ale Ávalos contra Lorena Herrera, Ale ganó por lo que eligió la langosta y le dio a Lorena un Osobuco.

Por su parte, Ricardo le ganó a Mauricio y le dio a Mau la pasta rellena, mientras que él eligió presentar un risotto y para el duelo final Gavito bajó del balcón para ganarle a Karla y elegirle el ingrediente que cocinaría, siendo la elección los caracoles.

En este segundo reto los caracoles de Karla fascinaron a los Chefs y le valió su subida al balcón obteniendo el segundo boleto a la semifinal, pero esto no fue todo, pues los jueces tuvieron una sorpresa y eligieron el Osobuco de Lorena como un platillo digno de un programa más. Convirtiéndola en la tercera semifinalista.

Sin embargo Ale Ávalos se quedó en reto de eliminación al presentar una langosta cruda, mientras que a los platos de Mauricio y Ricardo no convencieron a los jueces y terminaron en el reto de eliminación.

¿Quién fue el eliminado de MasterChef?

Mauricio y Ricardo se fueron a reto de eliminación

Con los tres semifinalistas definidos, los tres restantes se jugaban el todo por el todo para poder llegar al penúltimo capítulo del reality show, por lo que el reto fue cocinar minipostres.

A pesar de que La Loba siempre ha estado muy confiado con su manera de cocinar, esta vez las cosas no le salieron tan bien como quería, por lo que presentó un postre que no cumplió con los requisitos que se pidieron, pues, a pesar de tener buen sabor no se trató de un postre pequeño.

Por su parte, Ale Ávalos presentó una palanqueta con frutas que se llevó las buenas críticas de los jueces, mientras que Mauricio presentó un panque de mango que pese a sus deficiencias gustó a los jueces.

En una de las decisiones más difíciles del reality, los jueces elogiaron a los participantes por llegar hasta esta instancia, previo a decidir quién era el elimnado el Chef Pablo abrazó a los tres que estuvieron en el reto de eliminación y les deseó toda la suerte del mundo.

Después de esto se eligió a Ale Ávalos como la cuarta seminifalista, dejando en un momento tenso pero emocionante quién saldría de la cocina más importante de México y quién se colaría a las semifinales.

Tras unos momentos tensos, la ruleta giró y dio su decisión final, siendo Mauricio Mancera el eliminado de este 4 de diciembre, lo que dejaba a Ricardo como el semifinalista.

Semifinalistas de Masterchef

Arturo López Gavito

Karla Sofía Gascón

Lorena Herrera

Alejandra Ávalos

Ricardo Peralta

