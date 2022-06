Este es el drástico cambio de look de Alejandra Guzmán

Este es el drástico cambio de look de Guzmán

Alejandra Guzmán se ha caracterizado por ser una mujer que le encantan los cambios, pues ahora luce muy cambiada por su radical cambio de look, motivo por el cual en La Verdad Noticias te compartimos cómo luce la cantante con su nuevo corte de cabello.

A través de su cuenta oficial de Instagram presumió a sus millones de seguidores un video del antes y después de su cambio, aunque recordamos que no es la primera vez que presume un peinado muy arriesgado para verse diferente, pues le fascinan los cortes en tendencia.

Y es que, durante una de sus presentaciones como parte de la gira de conciertos "Perrísimas Tour", Guzmán se mostró calva, además tenía la cabeza "tatuada", pero todo se debió como parte del vestuario que eligió para subirse al escenario, que sorprendió a sus fans.

Video del nuevo look de Alejandra Guzmán

En esta ocasión, la intérprete lució su lado más rockero al lucir un cabello corto en color castaño, en aquella fotografía la cantante lució muy sonriente con el resultado de su nuevo look y escribió en su perfil social: "Cambio de look".

Por su parte, sus fieles admiradores no dudaron en reaccionar al cambio de look y comentaron que luce muy hermosa con ese corte de cabello, además expresaron que es camaleónica, ya que se atreve a probar varios looks, pues es la reina de corazones.

Aunque, algunos comentan que luce mejor con cabello largo. Por otro lado, a la famosa no le aterran las críticas, ya que además de sus arriesgados looks en su cabello, también le fascina lucir atuendos atrevidos en cada presentación.

¿Qué canción le dedicó Alejandra Guzmán a su hija?

Frida Sofía y su mamá están distanciadas

La famosa le dedicó a su hija Frida Sofía la canción "Yo te esperaba", un tema que ha causado nostalgia en la artista, pues recordamos que están distanciadas desde hace más de un año, debido a las diferencias que surgieron por un amor del pasado de su hija.

La cantante Alejadra Guzmán ha sido reservada sobre lo que ha ocurrido con su hija, ya que por el momento se ha enfocado en su carrera en la industria musical, mientras que su hija se ha vuelto muy activa en las redes sociales compartiendo sus actividades cotidianas.

