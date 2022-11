Este es el conmovedor mensaje del hijo de Leticia Calderón a su padre en la cárcel

Luciano y Carlo Collado Calderón son los apuestos hijos de Leticia Calderón, que no han podido reunirse con su padre Juan Collado desde que entró al reclusorio norte en la Ciudad de México por presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Es por eso que en esta ocasión, el hijo mayor de la ex pareja expresó su deseo de ver a su padre, por lo que en la entrevista con Venga la Alegría, dijo: “Eso no se dio, pero como dice la abuela, pronto. Ya lo quiero ver, que Dios me eche la mano para que lo dejen libre”.

Por si fuera poco, Luciano, hijo de la actriz Leticia Calderón aprovechó para decirle a su padre que no le guarda rencor por lo que ha pasado en su vida: “Que cuando sea más grande lo voy a perdonar, no va a haber resentimiento, lo voy a perdonar a pesar de todo, por sus faltas, por todo, yo lo perdono porque él es el mejor papá del mundo. Se alejó un ratito, tuvo otra familia, pero nunca nos dejó de querer, él siempre estuvo aquí al pendiente de nosotros”.

Hijo de Leticia Calderón no habló de su madrastra

Leticia Calderón y sus hijos

Al preguntarle si tenía un mensaje para Yadhira Carrillo, actual esposa de Juan, Lety intervino y comentó: “No, no creo que sea algo que tenga que ver con ella, es cuestión del, yo supongo que del reclusorio, o finalmente sería cosa del papá. Yo voy a verlo con el papá, con los abogados o con las autoridades, y sino lo seguiremos esperando como nos hemos esperado todos estos años”.

Sobre si ha hablado con su exesposo, Calderón confesó: “sí hemos hablado, y él me explica que en este momento yo no puedo pasar, que están restringidas un poco las visitas, y yo lo entiendo y lo respeto, hasta que se pueda obviamente”.

Hay que recordar que Carrillo fue buscada por los medios de comunicación para conocer su postura al respecto de esta situación; no obstante, la intérprete se negó a brindar alguna declaración al respecto.

¿Quién es Juan Collado?

Juan Collado y su esposa Yadhira Carrillo

Juan Ramón Collado Mocelo es un destacado abogado egresado de la Universidad Panamericana y proviene de una dinastía de importantes figuras del derecho, es hijo del fallecido José Ramón Collado, quien fue un inminente jurista.

Collado tiene una larga historia como defensor de grandes personajes, entre ellos Carlos Ahumada, Diego Fernández de Cevallos y Raúl Salinas de Gortari, acusado del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y de lavado de dinero.

Fue abogado de Eduardo Fernández, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, acusado de lavado de dinero y de tener cuentas bancarias en Suiza; después de acusar a Lino Korrodi y a Los Amigos de Fox.

Fue defensor del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, preso por sus vínculos con el narcotráfico y acusado de lavado de dinero, y del fallecido exsubprocurador de la PGR, Mario Ruiz Massieu, también acusado del delito de lavado de dinero.

Cabe destacar que Juan Collado está casado con la actriz Yadhira Carrillo, además es amigo del ex presidente Enrique Peña Nieto y fue quien se encargó de concretar su divorcio con la actriz Angélica Rivera.

