Este es el atrevido mensaje que Pedro Sola le envió un encuerado en Twitter

Pedro Sola es uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana, aunque continuamente se ve envuelto en polémicas por los comentarios y actitudes que en ocasiones ha expresado sobre ciertas celebridades.

Es por eso que poco se sabe de su vida amorosa, hace unos días dijo en la celebración de aniversario de Ventaneando que cuando conoció a Pati Chapoy se quedó “sin respiración”, por lo que los conductores bromearon acerca de un supuesto romance entre ellos.

Pero algo que ha dado nuevamente de qué hablar fue un comentario que le hizo el famoso Pedrito Sola a un joven identificado como Boy Toy en Twitter.

El atrevido mensaje de Pedro Sola

Buenos días ☀️

¿Cómo ven si armo un grupo exclusivo en telegram?

¿Le entran o que? pic.twitter.com/NxPKWvvJuW — Boy Toy (@ponchiboli) January 25, 2023

Resulta que a principios de esta semana el joven compartió una fotografía suya mostrando su cuerpo en una tanga color blanco, acompañada de siguiente texto: "Buenos días ¿Cómo ven si armo un grupo exclusivo en telegram? ¿Le entran o qué?".

Pedrito fue de los primeros en responder el tuit:

“Tú ármalo y me invitas”.

Es por eso que este mensaje no pasó desapercibido por los usuarios, aunque hay que recordar que no es la primera vez que el conductor revela que tiene un lado más ‘atrevido’, pues en una ocasión dijo que le gustaría posar desnudo.

¿El conductor se enamoró de Paty Chapoy?

El pasado 23 de enero el equipo de Ventaneando festejó la emisión de más de 7 mil 186 programas transmitidos por los canales de TV Azteca, donde el conductor Pedro Sola compartió con sus compañeros de estudio algunos episodios en su recorrido por el programa vespertino de farándula.

Confesó que el día que conoció a Paty Chapoy se quedó “sin respiración” de lo impresionado que quedó al verla la primera vez: “Después de 27 años yo puedo contar mil anécdotas, pero a mí la que más me impresiona es el día que te conocí (Paty) cuando hicimos el piloto y yo me quedé sin respiración”, comentó Pedro Sola.

A lo que Paty Chapoy respondió, bromeando, que Sola se había enamorado. “¡Ni modo, así es la vida!”, agregó y Pedro Sola detalló que era tanto el respeto y admiración que sentía hacía Chapoy que le impedía “tutearla”, por lo que se refería a ella como “Señora”.

“Me enamoré de ti, me puse todo nervioso y dije: ‘¡Ay, Señora!’ y me dijiste: ‘Háblame de tú’; tardé un año en poder hablarte de ‘tú’. En el programa te hablaba de ‘tú’, pero en la vida te hablaba de ‘usted’, porque no podía”, confesó Pedro Sola a Paty Chapoy.

Cabe destacar que la anécdota del conductor de 75 años de edad, quien abiertamente ha declarado su homosexualidad-, fue compartida por otros miembros de la producción, quienes coincidían en lo que generaba Paty Chapoy dentro del estudio en cada grabación del programa.

