Este el motivo de los conciertos cancelados de Harry Styles en Estados Unidos

Malas noticias recibieron el día de hoy los fanáticos que verían a Harry Styles en Estados Unidos por los conciertos de su nuevo tour. El cantante británico reveló que estas fechas serían canceladas, aunque ya se habían vendido los boletos.

¿Qué le ocurrió a Harry Styles? El cantante dio la noticia y también los verdaderos motivos por los que tuvo que realizar esta acción desde un comunicado que compartió en una historia de su cuenta oficial de Instagram.

Aunque la buena noticia, es que no todos sus conciertos fueron cancelados. El cantante, ex integrante de One Direction, reveló que las fechas canceladas son las del 5, 6 y 7 de noviembre que se haría en la ciudad de Los Ángeles.

¿Por qué Harry Styles canceló sus conciertos en Estados Unidos?

Comunicado de Harry Styles.

El verdadero motivo por el que Harry Styles canceló dichos conciertos para la ciudad de Los Ángeles es porque tuvo un contratiempo con su salud. El cantante británico ya se disculpó con todos sus fanáticos pues muchos ya tenían sus boletos y esperaban su show con ansias.

Harry aseguró que es la primera vez que él decide suspender un show por su salud. Además, les garantiza a sus fans que las personas con boletos podrán verlo en unas nuevas fechas del próximo año: 26, 27 y 29 de enero del 2023.

"Hacia el final del espectáculo el miércoles comencé a sentirme mal y he estado en cama con gripe desde entonces. He estado haciendo todo lo posible para poder cantar esta noche, pero ahora estoy tan devastado que simplemente no es posible" confesó Harry a sus seguidores.

¿Quién es la pareja actual de Harry Styles 2022?

Harry Styles y su novia.

El famoso cantante Harry Styles actualmente mantiene una relación con la directora de cine Olivia Wilde, quien dirige la película “Don’t Worry Darling”.

La pareja es una de las más populares y se sabe que compraron una hermosa casa en Los Ángeles y recientemente enfrentaron un escándalo debido a una relación pasada de Harry con Florence Pugh.

